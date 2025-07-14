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كافيار تطلق هواتف فاخرة مستوحاة من "لابوبو".. هل تفكر بشرائها؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 23:00
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أعلنت شركة "كافيار" المتخصصة في تصميم الأجهزة الفاخرة عن إصدار خاص وفاخر من هاتفي "سامسونغ" galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7 تحت اسم "كابوبو"، بتصميم مستوحى من دمى "لابوبو" القابلة للتحصيل، من إبداع المصمم كاسينغ لونغ، والمشهورة في الصين عبر متجر "بوب مارت".
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يأتي إصدار كابوبو مطلياً بالذهب عيار 24 قيراطاً ومينا المجوهرات، حيث يظهر على هاتف Z Fold7 مشهد لدمية كابوبو أمام كوكب المريخ، بينما يظهر على Z Flip7 مشهد مستوحى من كوكب الزهرة.

وتبدأ أسعار هذه النسخ الفاخرة من 8,910 دولار لـ Z Flip7 ومن 10,340 دولار لـ Z Fold7، مع إنتاج محدود من 8 وحدات فقط لكل طراز، تيمناً بالرقم 8 الذي يُعتبر جالبًا للحظ في الثقافة الصينية.
 
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