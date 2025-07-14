كافيار تطلق هواتف فاخرة مستوحاة من "لابوبو".. هل تفكر بشرائها؟

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أعلنت شركة "كافيار" المتخصصة في تصميم الأجهزة الفاخرة عن إصدار خاص وفاخر من هاتفي " " Z Fold7 وGalaxy Z Flip7 تحت اسم "كابوبو"، بتصميم مستوحى من دمى "لابوبو" القابلة للتحصيل، من إبداع المصمم كاسينغ لونغ، والمشهورة في عبر متجر "بوب مارت".يأتي إصدار كابوبو مطلياً بالذهب عيار 24 قيراطاً ومينا المجوهرات، حيث يظهر على هاتف Z Fold7 مشهد لدمية كابوبو أمام كوكب ، بينما يظهر على Z Flip7 مشهد مستوحى من كوكب الزهرة.وتبدأ أسعار هذه النسخ الفاخرة من 8,910 دولار لـ Z Flip7 ومن 10,340 دولار لـ Z Fold7، مع إنتاج محدود من 8 وحدات فقط لكل طراز، تيمناً بالرقم 8 الذي يُعتبر جالبًا للحظ في الثقافة .