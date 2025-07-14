27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
اكتشاف مناخي واعد لمكافحة الاحتباس الحراري وبطله أشجار التين!
Lebanon 24
14-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أن بعض أنواع أشجار التين في مقاطعة سامبورو
الكينية
تمتلك قدرة نادرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى كربونات الكالسيوم، ما يسمح بتخزين الكربون على شكل حجر داخل التربة لفترات طويلة، حتى بعد موت الأشجار.
Advertisement
ويُعد هذا الاكتشاف تطوراً مهماً في جهود مكافحة تغير المناخ، إذ إن الكربون المخزن بهذه الطريقة يبقى في التربة لفترة أطول بكثير مما يبقى في المادة العضوية للنبات.
بحسب الباحث
الرئيسي
مايك رولي من جامعة زيورخ، فإن الدراسة أثبتت أن جذوع الأشجار وجذورها تحتوي على تراكمات عميقة من كربونات الكالسيوم، في عملية تتجاوز حدود التفاعل السطحي المعروف.
تعتمد الأشجار في هذه العملية على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسالات الكالسيوم، الذي تحوّله بكتيريا التربة لاحقاً إلى كربونات الكالسيوم، وهي المادة نفسها المكونة لأحجار مثل الطباشير والحجر الجيري.
ويطمح العلماء إلى دمج هذه الأشجار في مشاريع إعادة التحريج المستقبلية، لما توفره من فائدة مزدوجة: كونها مصدراً غذائياً (بفضل ثمار التين) وحوضاً فعالاً لعزل الكربون.
الدراسة تُعد خطوة متقدمة في مجال تخزين الكربون البيولوجي، وقد تفتح الباب أمام اكتشاف أنواع نباتية أخرى ذات خصائص مماثلة.
مواضيع ذات صلة
الحروب وكوفيد-19 والمناخ عرقلت جهود مكافحة التدخين عالميًا
Lebanon 24
الحروب وكوفيد-19 والمناخ عرقلت جهود مكافحة التدخين عالميًا
15/07/2025 08:17:22
15/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الهلال الأحمر السعودي للعربية: انخفاض واضح في عدد حالات الإجهاد الحراري للحجاج
Lebanon 24
رئيس الهلال الأحمر السعودي للعربية: انخفاض واضح في عدد حالات الإجهاد الحراري للحجاج
15/07/2025 08:17:22
15/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مهم على طريق "علاج الإيدز".. علاج جديد واعد
Lebanon 24
اكتشاف مهم على طريق "علاج الإيدز".. علاج جديد واعد
15/07/2025 08:17:22
15/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون متطرفون يقتحمون أطراف بلدة كفر مالك شمال شرقي رام الله ويتلفون أشجار زيتون مثمرة (الجزيرة)
Lebanon 24
مستوطنون متطرفون يقتحمون أطراف بلدة كفر مالك شمال شرقي رام الله ويتلفون أشجار زيتون مثمرة (الجزيرة)
15/07/2025 08:17:22
15/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبرز مواصفات Galaxy F36 الجديد من سامسونغ.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
أبرز مواصفات Galaxy F36 الجديد من سامسونغ.. تعرفوا إليها
00:10 | 2025-07-15
15/07/2025 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كافيار تطلق هواتف فاخرة مستوحاة من "لابوبو".. هل تفكر بشرائها؟
Lebanon 24
كافيار تطلق هواتف فاخرة مستوحاة من "لابوبو".. هل تفكر بشرائها؟
23:00 | 2025-07-14
14/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهدد سمع الشباب وتزيد خطر الأمراض العصبية.. ابتعدوا عن سماعات الرأس!
Lebanon 24
تهدد سمع الشباب وتزيد خطر الأمراض العصبية.. ابتعدوا عن سماعات الرأس!
16:00 | 2025-07-14
14/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسهم أبل يضعها في مأزق مع المستثمرين!
Lebanon 24
تراجع أسهم أبل يضعها في مأزق مع المستثمرين!
16:00 | 2025-07-14
14/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوكربرغ متهم بالعمل ككيان غير قانوني.. والتعويض بالمليارات!
Lebanon 24
زوكربرغ متهم بالعمل ككيان غير قانوني.. والتعويض بالمليارات!
14:00 | 2025-07-14
14/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
15:59 | 2025-07-14
14/07/2025 03:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:10 | 2025-07-15
أبرز مواصفات Galaxy F36 الجديد من سامسونغ.. تعرفوا إليها
23:00 | 2025-07-14
كافيار تطلق هواتف فاخرة مستوحاة من "لابوبو".. هل تفكر بشرائها؟
16:00 | 2025-07-14
تهدد سمع الشباب وتزيد خطر الأمراض العصبية.. ابتعدوا عن سماعات الرأس!
16:00 | 2025-07-14
تراجع أسهم أبل يضعها في مأزق مع المستثمرين!
14:00 | 2025-07-14
زوكربرغ متهم بالعمل ككيان غير قانوني.. والتعويض بالمليارات!
10:28 | 2025-07-14
قمر الليلة: 85% من النور والسحر في السماء… ماذا ترى ومتى يكتمل مجددًا؟
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
15/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
15/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
15/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24