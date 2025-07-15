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تكنولوجيا وعلوم

شركة T-Mobile تعود للمنافسة في عالم الحواسب اللوحية

Lebanon 24
15-07-2025 | 04:00
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كشفت شركة T-Mobile عن جهازها المحمول الجديد الذي تأمل أن يكون منافسا قويا في عالم الحواسب اللوحية.

حصل حاسب REVVL Tab 2 على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (240/156.5/8.4) ملم، وزنه 412 غ، وحصل على منفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال وتقنية Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
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شاشته أتت IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1280/800) بيكسل، كثافتها تعادل 149 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الحاسب بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادر على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز بمنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات bluetooth 5.3، وشرحة موديم للاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي باستطاعة 18 واط.
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