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شركات صينية تختبر دمج التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد.. ما الجديد؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:29
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تُعدّ تقنية التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد ترفًا نادرًا في سوق الهواتف الذكية، حيث تبقى شركة أبل الشركة الوحيدة التي تقدم ميزة Face ID باستمرار على هواتف آيفون.
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لكن وفقًا لتقرير جديد نشره موقع gsmarena واطلعت عليه "العربية Business"، بدأت عدة شركات صينية في إجراء اختبارات داخلية على أجهزة جديدة تجمع بين كاميرات سيلفي "غير مرئية" مدمجة تحت الشاشة وتقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد، في خطوة قد تغيّر شكل المصادقة البيومترية في عالم الهواتف الذكية.

ويُشير التقرير إلى أن هذه الشركات قد تكون على وشك الكشف عن أول مجموعة من الأجهزة التي تدعم هذه الميزة المزدوجة، مما يمهّد الطريق لجيل جديد من الهواتف الذكية التي توفر الأمان العالي دون التضحية بتصميم الشاشة الكاملة.

ورغم اعتماد أبل على تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد منذ سنوات، إلا أن وجودها في هواتف أندرويد ما يزال محدودًا. وتُعد شركة أونور (Honor) من القلائل الذين خاضوا هذا المجال، وكان آخرها هاتف Magic7 Pro.

في المقابل، رأينا عدة هواتف أندرويد بكاميرات أمامية مدمجة تحت الشاشة (UD)، مثل هواتف سلسلة ZTE nubia، وأحدثها Z70S Ultra، لكن دون دمج تقنية مسح الوجه ثلاثي الأبعاد معها حتى الآن.

وبالتالي، فإن الدمج بين هاتين التقنيتين، كاميرا تحت الشاشة وتقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد، يُعدّ الخطوة المقبلة المثيرة التي ينتظرها المستخدمون، في وقت تواصل فيه شركات الهواتف الذكية الصينية تحدي حدود التصميم والأمان.
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