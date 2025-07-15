"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"

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أعلنت شركة "ميتا" عن تشديد سياساتها تجاه صناع المحتوى الذين يعيدون نشر مواد من حسابات أخرى دون إذن، وذلك في إطار جهودها لتحسين تجربة المستخدم على الصفحة الرئيسية لمنصة " "، بحسب ما أفاد موقع "إنغادجيت" التقني.وجاء الإعلان عبر مدونة مركز صناع المحتوى في "فيسبوك"، حيث أكدت الشركة أنها ستفرض إجراءات عقابية على الحسابات التي تنتهك حقوق النشر من خلال نسخ محتوى نصي أو مرئي أو صور بشكل متكرر وغير مصرح به.وبحسب "ميتا"، فإن ستشمل تعطيل إمكانية تحقيق الأرباح من المشاهدات، إلى جانب تقليص مدى الوصول إلى منشورات هذه الحسابات على المنصة، في محاولة لتشجيع المحتوى الأصلي وردع التكرار غير المشروع.ووضحت المنصة، بحسب تقرير "إنغادجيت"، أن هذا القرار موجه للحسابات والصفحات التي تقوم بإعادة نشر المحتوى بشكل متكرر وليس الصفحات التي تقوم بنشر ردة فعل أو تعليق مباشر على محتوى الآخرين.وذكر التقرير أن "ميتا" اتبعت أسلوبا مشابها في "إنستغرام" لمحاربة المحتوى المعاد نشره، وذلك حين أزالت جميع المقاطع التي يعاد نشرها ووضعت بدلا منها المقطع الأصلي. وأضاف أن الشركة أعربت عن نيتها وضع روابط للمحتوى الأصلي عند اكتشاف التكرار.وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي "ميتا" لتحسين الصفحة الرئيسية في منصة "فيسبوك" وخفض المنشورات غير المرغوب فيها والمعاد نشرها بشكل مكثف، وتتضمن هذه المساعي إيقاف الربح المالي لصناع المحتوى الذين ينشرون المحتوى غير المرغوب فيه باستخدام أوصاف خاطئة أو يتلاعبون بمعدلات التفاعل في المنصة، وذلك بحسب تقرير الموقع.ويذكر التقرير أن الشركة في مطلع هذا العام أعلنت عن معاقبة أكثر من 500 ألف حساب وصانع محتوى فضلا عن إزالتها أكثر من 10 ملايين حساب وهمي لصناع محتوى كبار، ومن المتوقع أن تطرح الشركة واجهة تحليلات جديدة يمكنها مساعدة صناع المحتوى في متابعة أعمالهم عبر المنصة ومعرفة حالة تحقيق الدخل وإن كانت هناك أي عقوبات عليهم.