"ميسترال" تطلق أول نموذج صوتي مفتوح المصدر بفعالية عالية..تعرف عليه

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أعلنت شركة "ميسترال" الناشئة عن إطلاق Voxtral، أول نموذج صوتي مفتوح المصدر مصمم لتقديم "ذكاء كلامي عملي" قابل للاستخدام التجاري، في خطوة تعزز موقع الشركة الأوروبية ضمن سباق تطوير أدوات .ووفق تقرير نشره موقع TechCrunch واطلعت عليه "العربية Business"، يمثّل Voxtral خيارًا جديدًا للمطورين يجمع بين جودة النماذج المغلقة المصدر وتكلفة النماذج المفتوحة، دون التنازل عن الكفاءة.وبحسب الشركة، يتيح النموذج الجديد للشركات نسخ وفهم الصوت بكفاءة عالية، وبتكلفة تقلّ إلى النصف مقارنةً بمنافسين مثل "Whisper" من "OpenAI".ويستطيع Voxtral التعامل مع 30 دقيقة من الصوت، بينما يسمح بنيانه، المبني على نموذج "Mistral Small 3.1"، بفهم ما يصل إلى 40 دقيقة، مع دعم لتلخيص المحتوى أو تحويله إلى أوامر قابلة للتنفيذ مثل تشغيل واجهات برمجة التطبيقات.يدعم النموذج عدة لغات، منها الإنجليزية، الفرنسية، ، ، ، ، ، والهندية، ما يجعله مناسبًا للشركات العالمية وتطبيقات الذكاء الصوتي متعددة الجنسيات.وقدمت الشركة النموذج باسم Voxtral Small بسعة 24 مليار معلمة، ليكون منافسًا مباشرًا لنماذج مثل ElevenLabs Scribe وGemini 2.5 Flash وGPT-4o Mini. كما طُرح نموذج Voxtral Mini الأخف، بسعة 3 مليارات معلمة للتشغيل المحلي، إلى جانب نسخة Mini Transcribe المخصصة للنسخ فقط، والتي تتميز بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة تبدأ من 0.001 دولار للدقيقة.ويتوفر Voxtral حاليًا للتجربة المجانية على منصة Hugging Face، كما يمكن الوصول إليه عبر روبوت الدردشة "Le Chat" الخاص بشركة ميسترال، مع توفر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتكامل تجاري مرن.ويأتي هذا الإطلاق بعد شهر من كشف الشركة عن سلسلة نماذج Magistral لحل المشكلات بالاستدلال المتدرج، ضمن مساعيها لتقديم حلول ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر بمواصفات احترافية.وتتزامن هذه التطورات مع تقارير تفيد بدخول "ميسترال" في مفاوضات لجمع تمويل جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار، بدعم من مستثمرين بارزين، من بينهم صندوق "MGX" التابع لإمارة أبوظبي.