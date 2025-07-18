من سامسونغ.. ترقبوا هاتفاً ثلاثي الطي نهاية العام الجاري

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ستطلق شركة لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي الثلاثي في وقت لاحق من عام 2025، ويُتوقع أن يحمل اسم Z Trifold، مع ترجيحات بالكشف عنه خلال شهر تشرين الأول، وفقًا لتسريبات جديدة.ولم يظهر الهاتف في حدث Galaxy Unpacked الذي أُقيم حديثًا في يوليو الجاري، حين كشفت سامسونغ عن هواتف Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 و Z Flip 7 FE. ومع ذلك، ما زال التطوير مستمرًا، ويبدو أن الهاتف الجديد يقترب من جاهزيته النهائية، بعد ظهوره سابقًا في تسريبات ورسومات توضيحية متحركة.وأفاد تقرير صادر عن موقع “غالاكسي كلوب” أن قدمت طلبًا لتسجيل العلامة التجارية Galaxy Z Trifold في بتاريخ 15 2025. ومع أن الاسم يتماشى مع سلسلة Galaxy Z، فإن التقرير أشار إلى أن الشركة غالبًا ما تُسجل عدة أسماء محتملة قبل الاستقرار على التسمية النهائية التي قد تختلف من سوق إلى آخر.وفي تصريح رسمي، أكد TM Roh، رئيس قطاع الأجهزة المحمولة في سامسونغ، أن الهاتف الثلاثي الطي سوف يُطلق قبل نهاية العام، موضحًا أن الاسم ما زال قيد الدراسة بالتزامن مع استمرار مراحل التطوير.وكانت خيارات الأسماء السابقة تتضمن Galaxy G Fold، في إشارة إلى تصميم الطي على شكل حرف “G” الذي عُرض في 2022، بالإضافة إلى اسم Galaxy Z Fold Ultra الذي يُحتمل أن يشير إلى إصدار أكثر تقدمًا من سلسلة Fold.ويُعرف الهاتف داخليًا بالرمز Q7M، ويحمل رقم الطراز SM-F968N. وبحسب التسريبات، فإنه سيُطرح بكميات محدودة، ويرجح أن يأتي بسعر مرتفع نظرًا إلى تعقيد تصميمه وتقنياته، مما يجعله نموذجًا استعراضيًا أكثر من كونه منتجًا موجهًا للجمهور الواسع.