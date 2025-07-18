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تكنولوجيا وعلوم

من سامسونغ.. ترقبوا هاتفاً ثلاثي الطي نهاية العام الجاري

Lebanon 24
18-07-2025 | 03:07
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ستطلق شركة سامسونغ لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي الثلاثي في وقت لاحق من عام 2025، ويُتوقع أن يحمل اسم galaxy Z Trifold، مع ترجيحات بالكشف عنه خلال شهر تشرين الأول، وفقًا لتسريبات جديدة.
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ولم يظهر الهاتف في حدث Galaxy Unpacked الذي أُقيم حديثًا في يوليو الجاري، حين كشفت سامسونغ عن هواتف Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 و Z Flip 7 FE. ومع ذلك، ما زال التطوير مستمرًا، ويبدو أن الهاتف الجديد يقترب من جاهزيته النهائية، بعد ظهوره سابقًا في تسريبات ورسومات توضيحية متحركة.

وأفاد تقرير صادر عن موقع “غالاكسي كلوب” أن سامسونج قدمت طلبًا لتسجيل العلامة التجارية Galaxy Z Trifold في كوريا الجنوبية بتاريخ 15 تموز 2025. ومع أن الاسم يتماشى مع سلسلة Galaxy Z، فإن التقرير أشار إلى أن الشركة غالبًا ما تُسجل عدة أسماء محتملة قبل الاستقرار على التسمية النهائية التي قد تختلف من سوق إلى آخر.

وفي تصريح رسمي، أكد TM Roh، رئيس قطاع الأجهزة المحمولة في سامسونغ، أن الهاتف الثلاثي الطي سوف يُطلق قبل نهاية العام، موضحًا أن الاسم ما زال قيد الدراسة بالتزامن مع استمرار مراحل التطوير.

وكانت خيارات الأسماء السابقة تتضمن Galaxy G Fold، في إشارة إلى تصميم الطي على شكل حرف “G” الذي عُرض في معرض ces 2022، بالإضافة إلى اسم Galaxy Z Fold Ultra الذي يُحتمل أن يشير إلى إصدار أكثر تقدمًا من سلسلة Fold.

ويُعرف الهاتف داخليًا بالرمز Q7M، ويحمل رقم الطراز SM-F968N. وبحسب التسريبات، فإنه سيُطرح بكميات محدودة، ويرجح أن يأتي بسعر مرتفع نظرًا إلى تعقيد تصميمه وتقنياته، مما يجعله نموذجًا استعراضيًا أكثر من كونه منتجًا موجهًا للجمهور الواسع.
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