في فصل الصيف.. هكذا تحمون هاتفكم الذكي من ارتفاع درجات الحرارة

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ان الهواتف الذكية تم تصميمها مبدئيا للعمل في درجة حرارة تتراوح ما بين 9 و35 درجة مئوية، علما ان الحرارة المرتفعة في فصل الصيف قد تؤدي إلى أضرار في البطارية بل وحتى إلى تلف كامل للهاتف.وتنصح الشركات المصممة بتجنب استخدام الأجهزة في درجات الحرارة المرتفعة، كما تحذر من عادة شائعة يلجأ إليها البعض، وهي وضع الهاتف داخل البراد في محاولة لتبريده.ما أسباب ارتفاع حرارة الهاتف؟يمكن للاستعمال المفرط، وللتطبيقات والألعاب، أن يزيد من حرارة الهاتف، وتحذر شركتا وأبل مستخدميهما من ترك الأجهزة داخل السيارة أو في ضوء الشمس لفترة طويلة.ويوصى بتجنب استعمال الهاتف في درجات الحرارة المرتفعة أو تحت أشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة، كما ينصح بتفادي استخدامه أثناء الشحن.وعند ارتفاع حرارة الأجهزة، تصدر أغلب الهواتف إشعارات وتنبيهات.وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل بعض وظائف الجهاز من أجل حمايته، فمثلا تقوم هواتف آيفون بإبطاء الشحن، وتقليل سطوع الشاشة، وتعطيل الفلاش والضوء الخلفي للكاميرا، بهدف خفض حرارة الهاتف.وعند بلوغ الحرارة مستوى قياسيا، يطلب من المستخدم ترك الهاتف ليبرد قبل استخدامه مجددا.بعض حلول لتبريد الهاتفعند ارتفاع حرارة الهاتف، يوصي تقرير لموقع "يو إس إي توداي" بترك الجهاز في مكان مظلل ليبرد ذاتيا.وتحذر الشركات من وضع الهاتف الساخن في المبرد، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكاثف الرطوبة وتلف الهاتف، كما يجب التقليل من استخدام الهاتف الساخن إلا عند الضرورة فقط، وتفعيل وضع الطاقة المنخفضة.كما يمكن أيضا إيقاف التطبيقات غير المستخدمة التي تعمل في الخلفية. وسيكون إيقاف تشغيل الهاتف خطوة أساسية لتسريع تبريده.(سكاي نيوز)