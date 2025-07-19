ميزة جديدة في واتساب

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أعلنت عن طرح ميزتين جديدتين للإعلانات في أحدث إصدار تجريبي لتطبيقها على نظام أندرويد، حيث يمكن للشركات والمبدعين نشر إعلانات في قسم "الحالة" وقنوات مُروّجة.تتيح ميزة إعلانات الحالة عرض محتوى برعاية بين تحديثات حالة جهات الاتصال، مع إمكانية حظر المعلنين لمنع ظهور إعلاناتهم مستقبلاً. أما القنوات الترويجية فتمكّن الشركات من زيادة ظهور قنواتها العامة عبر إبرازها في دليل القنوات مع وسم يُبيّن تمويلها.وتؤكد واتساب أن هذه الميزات الجديدة تحافظ على خصوصية المستخدمين، مع دعم نمو الأعمال التجارية. كما أطلقت الشركة إمكانية تنزيل تقارير مفصلة عن الإعلانات التي شاهدها المستخدمون، بما في ذلك معلومات عن المعلنين وتواريخ .