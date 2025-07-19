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تكنولوجيا وعلوم

ميتا تهاجم مدونة الذكاء الاصطناعي في أوروبا

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:00
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أعلنت شركة "ميتا" رفضها التوقيع على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى توجيه الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي نحو الالتزام بالإطار التنظيمي الأوروبي.
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ووصفت الشركة المدونة بأنها "مبالغ فيها"، مشيرة إلى أنها تثير إشكالات قانونية وتتضمن قيودًا تتجاوز قانون الذكاء الاصطناعي نفسه. وقال جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، إن أوروبا "تسلك الطريق الخطأ" في هذا المجال.

ورغم أن المدونة غير ملزمة قانونيًا، فإن الامتثال لها يوفر حماية قانونية أكبر للشركات مستقبلاً. وفي حال عدم الالتزام، قد تواجه الشركات تدقيقًا تنظيميًا أوسع وغرامات قد تصل إلى 7% من إيراداتها.

تتضمن المدونة حظر تدريب النماذج على محتوى مقرصن، واحترام حقوق الفنانين، وتحديث وثائق النموذج بشكل دوري. وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف متصاعد بين ميتا والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي. (اليوم السابع)
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