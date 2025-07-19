ميتا تهاجم مدونة الذكاء الاصطناعي في أوروبا

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أعلنت شركة "ميتا" رفضها التوقيع على مدونة ممارسات الجديدة الصادرة عن ، والتي تهدف إلى توجيه الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي نحو الالتزام بالإطار التنظيمي .ووصفت الشركة المدونة بأنها "مبالغ فيها"، مشيرة إلى أنها تثير إشكالات قانونية وتتضمن قيودًا تتجاوز قانون الذكاء الاصطناعي نفسه. وقال جويل ، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، إن "تسلك الطريق الخطأ" في هذا المجال.ورغم أن المدونة غير ملزمة قانونيًا، فإن الامتثال لها يوفر حماية قانونية أكبر للشركات مستقبلاً. وفي حال عدم الالتزام، قد تواجه الشركات تدقيقًا تنظيميًا أوسع وغرامات قد تصل إلى 7% من إيراداتها.تتضمن المدونة حظر تدريب النماذج على محتوى مقرصن، واحترام حقوق الفنانين، وتحديث وثائق النموذج بشكل . وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف متصاعد بين ميتا والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي. (اليوم السابع)