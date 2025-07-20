ما الذي سيجعل "GPT- 5" أكثر تميزاً؟

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ويأتي ذلك في ظل تنافس شديد بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها "أنثروبيك"، وغوغل بنموذجها "غيميناي"، و" أي" بنموذجها "غروك"، و"ميتا"، و"مايكروسوفات"، و"ديب سيك".



وبحسب ما نشره موقع "تومس جايد" المتخصص في التكنولوجيا، فإنه باستثناء "xAI" التي أطلقت مؤخراً "غروك 4"، لم تشهد أي من النماذج الأخرى تحديثات رئيسية مؤخراً. في حين تلتزم شركة " إيه أي" المالكة لشات جي ، الصمت بشأن موعد إطلاق إصدارها الأحدث "GPT- 5"، فإن كثيراً من خبراء الإنترنت يرجحون إتاحته خلال شهر الجاري، وسط توقعات بمزايا مذهلة تتخطى كل نماذج الموجودة على الساحة.ويأتي ذلك في ظل تنافس شديد بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها "أنثروبيك"، وغوغل بنموذجها "غيميناي"، و" أي" بنموذجها "غروك"، و"ميتا"، و"مايكروسوفات"، و"ديب سيك".وبحسب ما نشره موقع "تومس جايد" المتخصص في التكنولوجيا، فإنه باستثناء "xAI" التي أطلقت مؤخراً "غروك 4"، لم تشهد أي من النماذج الأخرى تحديثات رئيسية مؤخراً.

من المرجح أنه إلى جانب تحسينات الأداء والذاكرة، قد يتمكن GPT-5 من تحويل "أوبن إيه أي" إلى شركة رائدة في مجال "برمجة" الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نقاط التحسين الأخرى لروبوتات الدردشة.



على نحو مماثل، مع الإعلان الأخير عن ChatGPT Agent ، تعمل "أوبن إيه أيه" على إعداد نفسها لتكون أكثر تقدماً، من خلال تقديم تجربة تنافسية في كل المجالات.



مع هذا الإطلاق، من المرجح أن يتفوق "شات جي بي تي" مجدداً على منافسيه في معظم المجالات. (امارات 24)