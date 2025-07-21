في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد

طورت تيس وات، طالبة الدكتوراه في جامعة هيريوت-وات في إدنبرة في ، أدوات ذكاء اصطناعي يمكن أن تتيح للناس في المناطق النائية من العالم الوصول إلى تشخيصات سريعة للإصابة بسرطان الجلد.

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وصرحت بأن الهدف منها هو تمكين الكشف المبكر عن في أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع أطباء الجلد، بحسب وكالة بي إيه ميديا . كما تعمل هذه التقنية دون الحاجة إلى الإنترنت.

ويتضمن النظام قيام المريض بالتقاط صورة لجلده باستخدام كاميرا صغيرة مثبتة على جهاز "راسبيري بي" - وهو جهاز كمبيوتر محمول رخيص وموفر للطاقة، وقادر على تخزين كميات هائلة من المعلومات. (العربية)