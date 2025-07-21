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صحة

في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد

Lebanon 24
21-07-2025 | 00:05
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طورت تيس وات، طالبة الدكتوراه في جامعة هيريوت-وات في إدنبرة في اسكتلندا، أدوات ذكاء اصطناعي يمكن أن تتيح للناس في المناطق النائية من العالم الوصول إلى تشخيصات سريعة للإصابة بسرطان الجلد.
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وصرحت بأن الهدف منها هو تمكين الكشف المبكر عن الأمراض الجلدية في أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع أطباء الجلد، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية. كما تعمل هذه التقنية دون الحاجة إلى الإنترنت.
 
 
ويتضمن النظام قيام المريض بالتقاط صورة لجلده باستخدام كاميرا صغيرة مثبتة على جهاز "راسبيري بي" - وهو جهاز كمبيوتر محمول رخيص وموفر للطاقة، وقادر على تخزين كميات هائلة من المعلومات. (العربية)
 
 
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