Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطور خطير.. هجوم سيبراني عالمي يستهدف خوادم مايكروسوفت

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1394707-638887209906859316.jpg
Doc-P-1394707-638887209906859316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تطور خطير على صعيد الأمن السيبراني العالمي، كشف باحثون أن آلاف خوادم شركة مايكروسوفت المستخدمة في مؤسسات حكومية وشركات خاصة حول العالم، تعرضت لهجوم منسّق يُرجح أن يكون من تنفيذ جهة فاعلة واحدة.
Advertisement

الهجوم استهدف ثغرة أمنية غير مكتشفة سابقًا في خوادم microsoft SharePoint، وهي منصة تستخدم على نطاق واسع لمشاركة المستندات داخل المؤسسات. وقد صنّف على أنه "هجوم يوم صفر"، ما يعني أنه استغل ثغرة لم تكن معروفة من قبل لمطوري الأنظمة أو خبراء الأمن السيبراني.

وأصدرت مايكروسوفت يوم السبت تنبيهًا رسميًا بشأن "هجمات نشطة" على خوادم SharePoint، مشيرة إلى أن خدمة SharePoint Online ضمن حزمة Microsoft 365 السحابية لم تتأثر.

وأكدت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها "قدمت تحديثات أمنية" ودعت المستخدمين والمؤسسات إلى تثبيت التحديثات فورًا لتعزيز الحماية.

وقال راف بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة Sophos البريطانية، إن "اتساق أساليب الهجوم" يشير إلى أن جهة واحدة قد تكون وراء الحملة التي بدأت يوم الجمعة. لكنه حذّر من أن "هذا الواقع قد يتغير بسرعة".

وأوضح أن المهاجمين استخدموا الحمولة الرقمية نفسها لاستهداف عدد كبير من الخوادم، ما يعزز فرضية العمل المنسّق.

وفقًا لمنصة Shodan، التي ترصد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، فإن أكثر من 8,000 خادم SharePoint متصل بالإنترنت قد يكون عرضة للاختراق. وتشمل الأهداف المحتملة:

مؤسسات صناعية كبرى، بنوك، شركات تدقيق ورعاية صحية، وكالات حكومية على مستوى الولايات الأميركية، وجهات حكومية أجنبية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أنه على علم بالهجمات ويعمل بالتنسيق مع شركاء فيدراليين والقطاع الخاص، دون تقديم تفاصيل إضافية.

بدورها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الهجوم طال وكالات أميركية ودولية خلال الأيام الأخيرة، مستخدمًا الثغرة المكتشفة في SharePoint لاختراق أنظمتها.

وفي السياق نفسه، قال دانيال كارد، من شركة PwnDefend البريطانية لاستشارات الأمن السيبراني، إن "حادثة SharePoint خلقت مستوى غير مسبوق من الاختراق، واتباع نهج "افتراض الاختراق" أصبح ضروريًا". وأضاف: "تطبيق التصحيحات الأمنية لا يكفي، إذ يتطلب الوضع الحالي خطط استجابة أكثر شمولًا". (العربية)
مواضيع ذات صلة
هجوم سيبراني إسرائيلي استهدف الشبكة المصرفية الإيرانية
lebanon 24
21/07/2025 22:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تتعرض لهجوم سيبراني يستهدف الهواتف النقالة
lebanon 24
21/07/2025 22:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو
lebanon 24
21/07/2025 22:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور خطير.. صواريخ إيرانية تطالُ قطر وتستهدف "قواعد أميركية"
lebanon 24
21/07/2025 22:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:33 | 2025-07-21
10:13 | 2025-07-21
08:18 | 2025-07-21
06:59 | 2025-07-21
04:22 | 2025-07-21
02:37 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24