من دون إعلان رسمي.. ميتا توقف دفع المكافآت على Threads

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أوقفت الخاص بمنشئي المحتوى على منصة Threads بهدوء، بعد عام تقريبًا من إطلاقه، حيث كان يتيح للبعض تحقيق أرباح شهرية تتراوح بين 500 و5000 دولار مقابل منشورات تحقق معايير معينة من حيث التفاعل والمشاهدات.وبحسب منشئين مشاركين في البرنامج، فقد توقفت المدفوعات منذ نهاية أبريل الماضي، دون إعلان رسمي من ميتا. كما أزالت الشركة أي إشارة للبرنامج من صفحات الدعم على إنستغرام.في المقابل، تواصل ميتا اختبار أدوات جديدة لدعم منشئي المحتوى على Threads، لكنها لم توضّح حتى الآن ما الذي ستقدمه لهم مستقبلاً، في وقتٍ تواجه فيه المنصة صعوبة في جذب المتابعين وتحقيق زيارات خارجية، بسبب اعتمادها على جدول زمني خوارزمي يعزز المنشورات الرائجة دون ضمان زيادة المتابعين. (اليوم السابع)