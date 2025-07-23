28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
من دون إعلان رسمي.. ميتا توقف دفع المكافآت على Threads
Lebanon 24
23-07-2025
|
12:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت
شركة ميتا
برنامج المكافآت
الخاص بمنشئي المحتوى على منصة Threads بهدوء، بعد عام تقريبًا من إطلاقه، حيث كان يتيح للبعض تحقيق أرباح شهرية تتراوح بين 500 و5000 دولار مقابل منشورات تحقق معايير معينة من حيث التفاعل والمشاهدات.
Advertisement
وبحسب منشئين مشاركين في البرنامج، فقد توقفت المدفوعات منذ نهاية أبريل الماضي، دون إعلان رسمي من ميتا. كما أزالت الشركة أي إشارة للبرنامج من صفحات الدعم على إنستغرام.
في المقابل، تواصل ميتا اختبار أدوات جديدة لدعم منشئي المحتوى على Threads، لكنها لم توضّح حتى الآن ما الذي ستقدمه لهم مستقبلاً، في وقتٍ تواجه فيه المنصة صعوبة في جذب المتابعين وتحقيق زيارات خارجية، بسبب اعتمادها على جدول زمني خوارزمي يعزز المنشورات الرائجة دون ضمان زيادة المتابعين. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
سام ألتمان: ميتا حاولت إغراء موظفينا بمكافآت 100 مليون دولار
Lebanon 24
سام ألتمان: ميتا حاولت إغراء موظفينا بمكافآت 100 مليون دولار
24/07/2025 00:42:07
24/07/2025 00:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"
Lebanon 24
"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"
24/07/2025 00:42:07
24/07/2025 00:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تحذر المستخدمين من مشاركة معلومات شخصية مع تطبيق "Meta AI"
Lebanon 24
"ميتا" تحذر المستخدمين من مشاركة معلومات شخصية مع تطبيق "Meta AI"
24/07/2025 00:42:07
24/07/2025 00:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع "اليونيفيل": موقف واحد مع الجيش في الجنوب
Lebanon 24
احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع "اليونيفيل": موقف واحد مع الجيش في الجنوب
24/07/2025 00:42:07
24/07/2025 00:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
واتساب يختبر أداة ذكية لتلخيص الرسائل في المحادثات الطويلة
Lebanon 24
واتساب يختبر أداة ذكية لتلخيص الرسائل في المحادثات الطويلة
15:00 | 2025-07-23
23/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسمع ويسجل كل ما يسمعه... "أمازون" تشتري سوار تجسس ذكي
Lebanon 24
يسمع ويسجل كل ما يسمعه... "أمازون" تشتري سوار تجسس ذكي
08:18 | 2025-07-23
23/07/2025 08:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في ويندوز 11.. مزايا ذكاء اصطناعي جديدة
Lebanon 24
في ويندوز 11.. مزايا ذكاء اصطناعي جديدة
07:01 | 2025-07-23
23/07/2025 07:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيسبوك" تشن حملة تطهير كبرى: حذف 10 ملايين حساب خلال 6 أشهر
Lebanon 24
"فيسبوك" تشن حملة تطهير كبرى: حذف 10 ملايين حساب خلال 6 أشهر
03:52 | 2025-07-23
23/07/2025 03:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
Lebanon 24
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
23:00 | 2025-07-22
22/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
23:52 | 2025-07-22
22/07/2025 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
05:56 | 2025-07-23
23/07/2025 05:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2025-07-23
واتساب يختبر أداة ذكية لتلخيص الرسائل في المحادثات الطويلة
08:18 | 2025-07-23
يسمع ويسجل كل ما يسمعه... "أمازون" تشتري سوار تجسس ذكي
07:01 | 2025-07-23
في ويندوز 11.. مزايا ذكاء اصطناعي جديدة
03:52 | 2025-07-23
"فيسبوك" تشن حملة تطهير كبرى: حذف 10 ملايين حساب خلال 6 أشهر
23:00 | 2025-07-22
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
15:00 | 2025-07-22
مايكروسوفت تعمل على تحسين أداء ويندوز 11 ومعالجة البطء الملحوظ
فيديو
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 00:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
24/07/2025 00:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
24/07/2025 00:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24