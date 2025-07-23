Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من دون إعلان رسمي.. ميتا توقف دفع المكافآت على Threads

Lebanon 24
23-07-2025 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1395652-638888942860291867.png
Doc-P-1395652-638888942860291867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت شركة ميتا برنامج المكافآت الخاص بمنشئي المحتوى على منصة Threads بهدوء، بعد عام تقريبًا من إطلاقه، حيث كان يتيح للبعض تحقيق أرباح شهرية تتراوح بين 500 و5000 دولار مقابل منشورات تحقق معايير معينة من حيث التفاعل والمشاهدات.
Advertisement

وبحسب منشئين مشاركين في البرنامج، فقد توقفت المدفوعات منذ نهاية أبريل الماضي، دون إعلان رسمي من ميتا. كما أزالت الشركة أي إشارة للبرنامج من صفحات الدعم على إنستغرام.

في المقابل، تواصل ميتا اختبار أدوات جديدة لدعم منشئي المحتوى على Threads، لكنها لم توضّح حتى الآن ما الذي ستقدمه لهم مستقبلاً، في وقتٍ تواجه فيه المنصة صعوبة في جذب المتابعين وتحقيق زيارات خارجية، بسبب اعتمادها على جدول زمني خوارزمي يعزز المنشورات الرائجة دون ضمان زيادة المتابعين. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
سام ألتمان: ميتا حاولت إغراء موظفينا بمكافآت 100 مليون دولار
lebanon 24
24/07/2025 00:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"
lebanon 24
24/07/2025 00:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تحذر المستخدمين من مشاركة معلومات شخصية مع تطبيق "Meta AI"
lebanon 24
24/07/2025 00:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع "اليونيفيل": موقف واحد مع الجيش في الجنوب
lebanon 24
24/07/2025 00:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2025-07-23
08:18 | 2025-07-23
07:01 | 2025-07-23
03:52 | 2025-07-23
23:00 | 2025-07-22
15:00 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24