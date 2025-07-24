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تكنولوجيا وعلوم
شركة Realme تطلق هاتفها الجديد المنافس قريبا
Lebanon 24
24-07-2025
|
00:17
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تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون من أقوى المنافسين بين هواتف أندرويد المتوسطة الفئة.
وحصل هاتف Realme Note 70T على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (167.2/76.6/7.9) ملم، وزنه 201 غ.
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شاشته جاءت LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددخا 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Panda Glass المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة ذات فتحة تصوير واسعة.
حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
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