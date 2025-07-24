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تكنولوجيا وعلوم

يمكن التحكم فيه عبر الإيماءات.. "ميتا" تطور سوار معصم ذكي جديد

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:28
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يعمل باحثو "ميتا" على تطوير سوار معصم يُمكّن المستخدمين من التحكم في أجهزة الكمبيوتر باستخدام إيماءات اليد.
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يشمل ذلك تحريك المؤشر، وفتح التطبيقات، وإرسال الرسائل عن طريق الكتابة في الهواء كما لو كانوا يستخدمون قلم رصاص.

يستخدم سوار "ميتا" تقنية تُسمى تخطيط كهربية العضلات السطحي (sEMG)، والتي ترصد الإشارات الكهربائية الناتجة عن نشاط العضلات لتفسير حركات المستخدم، كما هو موضح في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "Nature".

تستطيع هذه الإشارات استشعار حركات الشخص المقصودة، حتى قبل أن يقوم بها، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

يهدف هذا السوار إلى توفير أدوات أقل تدخلاً للتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.

تتعاون الشركة مع جامعة كارنيجي ميلون لاختبار السوار على الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، مما يُمكّنهم من استخدام أجهزة الكمبيوتر حتى لو كانوا غير قادرين على استخدام أذرعهم أو أيديهم بشكل كامل.

أشار دوغلاس ويبر، الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية ومعهد علوم الأعصاب، إلى أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من شلل كامل في اليد لا يزالون يُظهرون بعض النشاط العضلي، ونتيجة لذلك، يتمكن الجهاز من تفسير حركاتهم المقصودة.

يُعد سوار المعصم بديلاً أبسط لمشاريع أخرى، مثل مشروع "نيورالينك" لإيلون ماسك، الذي يهدف إلى زرع شرائح دماغية لدى المصابين بالشلل الشديد.

تشمل الأساليب غير الجراحية الأخرى سماعات رأس تستخدم إشارات تخطيط كهربية الدماغ (EEG)؛ إلا أن هذه التقنيات محدودة بسبب ضعف الإشارات التي تُنتجها.

في الوقت نفسه، يُمكن استخدام سوار المعصم الخاص بشركة ميتا فورًا دون تدخل جراحي، واستخدامه لإشارات تخطيط كهربية الدماغ (sEMG) يعني أنه يعمل بتردد أعلى من تردد تخطيط كهربية الدماغ.
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