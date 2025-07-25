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متفرقات

سرب من الحشرات القاتلة.. الصين تختبر درونات "Black Bee" الهجومية متعددة المهام

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:00
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بدأت الصين اختبار طائرات مسيّرة صغيرة من طراز "Black Bee"، قادرة على تنفيذ مهام قتالية معقدة ضمن أسراب متناسقة. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام صينية، فإن هذه الدرونات تتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، والعمل الجماعي كوحدة واحدة لضرب أهداف معادية بدقة عالية.
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كل طائرة من "Black Bee" قادرة على حمل ست قنابل صغيرة، وتستخدم في مهام هجومية أو استطلاعية، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وفعالة في بيئات القتال الحديثة. وتقوم الطائرات بتنفيذ أدوار تكتيكية محددة ضمن السرب، مع تنسيق ذكي عالي المستوى بين العناصر، وهو ما يرفع من كفاءة الأداء القتالي.

ويؤكد التقرير أن هذه الدرونات قادرة على تأمين مناطق الاشتباك بسرعة، وتوفير دعم مباشر للوحدات الخاصة، ما يعزز قدرة الجيش الصيني على تنفيذ عمليات هجومية دقيقة ومعقدة في آنٍ واحد.
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