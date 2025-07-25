دراسة أجريت على الفئران.. هل يؤخر "الفطر السحري" الشيخوخة؟

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كشف من الباحثين بقيادة جامعة "إيموري" الأميركية، أن مادة "بسيلوسيبين"، المركب الفعّال في " السحري"، لا تؤثر فقط في الحالة النفسية، بل قد تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر، وفقًا لدراسة نشرت في دورية Nature Aging.في تجارب على فئران مسنّة (تعادل 60 عامًا لدى البشر)، تلقّت جرعات منخفضة وعالية من "بسيلوسيبين" لمدة 10 أشهر. النتيجة؟ زاد متوسط أعمارها بنسبة 30%، وظهرت عليها مؤشرات حيوية للشباب مثل نمو الشعر وانخفاض الشيب.وفي تجارب على خلايا بشرية معزولة، زاد عمر خلايا الجلد والرئة بنسبة أكثر من 50%، بفضل قدرة المادة على إصلاح وتقليل الإجهاد التأكسدي، مع الحفاظ على طول التيلوميرات، وهي مؤشرات أساسية لمقاومة الشيخوخة.رغم أن النتائج واعدة، فإن الباحثين يشددون على أن الدراسات لا تزال في مراحل مبكرة، ولم تُجرّب على البشر بعد. ويأمل الفريق في الانتقال إلى تجارب سريرية لفهم التأثيرات المحتملة والآثار الجانبية.قد يكون "الفطر السحري" أكثر من مجرد علاج نفسي.. بل بوابة نحو إطالة العمر!