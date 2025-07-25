Advertisement

متفرقات

دراسة أجريت على الفئران.. هل يؤخر "الفطر السحري" الشيخوخة؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1396634-638890823702823651.jpg
Doc-P-1396634-638890823702823651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "إيموري" الأميركية، أن مادة "بسيلوسيبين"، المركب الفعّال في "الفطر السحري"، لا تؤثر فقط في الحالة النفسية، بل قد تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر، وفقًا لدراسة نشرت في دورية Nature Aging.
Advertisement

تجارب مبشرة

في تجارب على فئران مسنّة (تعادل 60 عامًا لدى البشر)، تلقّت جرعات منخفضة وعالية من "بسيلوسيبين" لمدة 10 أشهر. النتيجة؟ زاد متوسط أعمارها بنسبة 30%، وظهرت عليها مؤشرات حيوية للشباب مثل نمو الشعر وانخفاض الشيب.

وفي تجارب على خلايا بشرية معزولة، زاد عمر خلايا الجلد والرئة بنسبة أكثر من 50%، بفضل قدرة المادة على إصلاح الحمض النووي وتقليل الإجهاد التأكسدي، مع الحفاظ على طول التيلوميرات، وهي مؤشرات أساسية لمقاومة الشيخوخة.

خطوة أولى نحو علاج ثوري

رغم أن النتائج واعدة، فإن الباحثين يشددون على أن الدراسات لا تزال في مراحل مبكرة، ولم تُجرّب على البشر بعد. ويأمل الفريق في الانتقال إلى تجارب سريرية لفهم التأثيرات المحتملة والآثار الجانبية.

قد يكون "الفطر السحري" أكثر من مجرد علاج نفسي.. بل بوابة نحو إطالة العمر!
مواضيع ذات صلة
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
lebanon 24
26/07/2025 01:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: الكوابيس المتكررة تسرّع الشيخوخة وتزيد خطر الوفاة المبكرة
lebanon 24
26/07/2025 01:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحل السحري" بين القضاة
lebanon 24
26/07/2025 01:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُسرّع موجات الحرّ عملية الشيخوخة؟
lebanon 24
26/07/2025 01:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-07-25
16:00 | 2025-07-25
15:03 | 2025-07-25
14:44 | 2025-07-25
14:30 | 2025-07-25
14:00 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24