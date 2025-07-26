مع ميزات جديدة.. آبل تطلق نسخة اختبارية من "iOS 26"

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة اختبارية من نظام iOS 26، حملت لمستخدمي هواتف آيفون عددا من الميزات الجديدة.





تبرز ساعات شاشة القفل كأكثر الميزات شهرة في iOS 26، حيث يمكن الآن توسيعها لتملأ نصف الشاشة تقريبا، مما يُضفي طابعا حديثا على الجهاز ويميزه عن الأجهزة التي تعمل بـ iOS 18.

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كيفية الاستخدام: اضغط مطولا على شاشة القفل للدخول إلى وضع التخصيص، ثم انقر على "تخصيص". اسحب لوحة الأدوات (إن وجدت) إلى أسفل الشاشة ، ثم اسحب الساعات من الزاوية لتوسيعها



تسجيل المكالمات الصوتية والمرئية:



ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو من الشاشة أثناء المكالمات المرئية، وتسجيل الصوت أثناء المكالمات الهاتفية العادية، مما يوفر حلا لتسجيل المكالمات وإن كان ببعض القيود.



كيفية الاستخدام: افتح " " (Control Center)، انقر على "+" في الأعلى، وأضف زر "التسجيل المحلي" (Local Recording). سيصبح بإمكانك بعدها تسجيل المكالمات على مكبر الصوت أو المكالمات المرئية. ساعة قفل متحولة:تبرز ساعات شاشة القفل كأكثر الميزات شهرة في iOS 26، حيث يمكن الآن توسيعها لتملأ نصف الشاشة تقريبا، مما يُضفي طابعا حديثا على الجهاز ويميزه عن الأجهزة التي تعمل بـ iOS 18.كيفية الاستخدام: اضغط مطولا على شاشة القفل للدخول إلى وضع التخصيص، ثم انقر على "تخصيص". اسحب لوحة الأدوات (إن وجدت) إلى أسفل الشاشة ، ثم اسحب الساعات من الزاوية لتوسيعهاتسجيل المكالمات الصوتية والمرئية:ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو من الشاشة أثناء المكالمات المرئية، وتسجيل الصوت أثناء المكالمات الهاتفية العادية، مما يوفر حلا لتسجيل المكالمات وإن كان ببعض القيود.كيفية الاستخدام: افتح " " (Control Center)، انقر على "+" في الأعلى، وأضف زر "التسجيل المحلي" (Local Recording). سيصبح بإمكانك بعدها تسجيل المكالمات على مكبر الصوت أو المكالمات المرئية.

تأجيل المنبه بوقت محدد:



أضافت آبل خيارا أكثر ذكاء لتأجيل المنبه، يسمح للمستخدم بتحديد مدة التأجيل المطلوبة (مثل 9 دقائق) بدلا من الخيار الثابت سابقا.



تصميم متجدد لمتصفح سفاري:



شهد متصفح سفاري تغييرات تصميمية تتماشى مع مظهر ، حيث أصبح شريط العناوين (Address Bar) شفافا وأصغر حجما بشكل ملحوظ، مع إخفاء بعض الأزرار داخل قوائم منسدلة.



كيفية الاستخدام: سيتم تفعيل التصميم الجديد افتراضيا، ولكن يمكن تعديله عبر الذهاب إلى "الإعدادات" > "سفاري" واختيار التصميم المناسب ضمن قسم "التبويبات".



واجهة جديدة لتطبيق الهاتف:



خضع تطبيق "الهاتف" (Phone) لإعادة تصميم كبرى، حيث ظهر فيه شريط سفلي جديد يحتوي على ثلاث علامات تبويب وزر بحث للجهات، كما تم تنظيم شاشة "المكالمات" (Recents) لعرض سجل المكالمات والجهات المفضلة بشكل أكثر وضوحا.



كيفية الاستخدام: إذا لم يتم تفعيل الواجهة الجديدة افتراضياً، يمكن تفعيلها عبر زر الإعدادات (الترس) في الزاوية اليمنى من التطبيق، حيث يتوفر أيضا خيار العودة إلى الواجهة الكلاسيكية.



وتقدم هذه الميزات لمحة بسيطة عن التغييرات التي ستحص عليها هواتف آيفون مع إطلاق النسخ النهائية من نظام iOS 26، إذ تشير بعض التقارير إلى أن النظام سيحمل لهواتف آبل نحو 35 ميزة جديدة.