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ذكاء اصطناعي يُعيد كتابة التاريخ الروماني: "إينياس" يكشف أسرار نقوش مفقودة عمرها قرون!

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:00
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أطلقت Google DeepMind بالتعاون مع مؤرخين أوروبيين أداة ذكاء اصطناعي متقدمة تُدعى "إينياس" (Aeneas)، تهدف إلى تحليل النقوش اللاتينية القديمة، وتحديد زمانها ومكانها، بل وحتى استكمال الكلمات المفقودة منها.
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هذا البرنامج، الذي سُمّي تيمنًا بالبطل الطروادي الأسطوري، تم تدريبه على قاعدة بيانات ضخمة تضم 200 ألف نقش روماني تشمل 16 مليون حرف. وقد أثبت فعالية عالية في تقديم سياق تاريخي دقيق لنصوص مدمّرة أو ناقصة.

من أبرز استخداماته:
• تحديد الموقع الجغرافي والحقبة الزمنية للنقش بدقة تصل إلى 13 سنة.
• اقتراح كلمات لاستكمال النقوش المتآكلة.
• الربط بين النقوش عبر روابط لغوية وتاريخية عميقة، لا مجرد تشابه الكلمات.

في تجربة على نقش ضخم يُعرف بـ"أعمال أغسطس الإلهي" (Res Gestae Divi Augusti)، قدّم "إينياس" تواريخ محتملة تتفق مع الجدل الدائر بين المؤرخين. وفي اختبار آخر، ربط بين مذبحين منقوشين في ألمانيا الحالية، كاشفًا عن تأثير لغوي بينهما لم يُلاحظ سابقًا.

المؤرخة د. ثيا سومرشيلد من جامعة نوتنغهام وصفت النتائج بأنها "مذهلة"، بينما قالت المؤرخة البريطانية ماري بيرد إن البرنامج "واعد بتغيير طريقة دراستنا للنقوش إلى الأبد".

البرنامج متاح حاليًا للباحثين، وقد أظهر فعالية في 90% من الحالات عند استخدامه ضمن تعاون شمل 23 مؤرخًا. ويؤكد الخبراء أن "إينياس" لا يُغني عن الخبرة البشرية، لكنه يمثل قفزة هائلة في أدوات فهم التاريخ القديم.

(The Guardian)
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