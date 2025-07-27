Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في جزيرة نائية... كائن يُعتقد أنه انقرض منذ آلاف السنين يعود إلى الحياة

Lebanon 24
27-07-2025 | 16:29
A-
A+
Doc-P-1397319-638892558859684432.png
Doc-P-1397319-638892558859684432.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لحظة مذهلة لعالم البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، أعلن العلماء عن إعادة اكتشاف نوع من الوزغ الورقي الأصابع (Phyllodactylus maresi) في جزيرة رابيدا ضمن أرخبيل غالاباغوس، بعد أن كان يُعتقد بأنه انقرض منذ آلاف السنين. ويُعد هذا الاكتشاف إنجازًا عالميًا لجهود "إعادة التوحش" واستعادة النظم البيئية.
Advertisement

هذا النوع لم يكن معروفًا إلا من خلال سجلات أحفورية عمرها 5000 عام، ما جعل اكتشاف عينات حية منه حدثًا بالغ الأهمية. وقد تحقق ذلك بفضل برنامج ترميم بيئي طموح بدأ في عام 2011 بقيادة منظمة "Island Conservation" بالشراكة مع منتزه غالاباغوس الوطني ومؤسسة تشارلز داروين ومركز رابتور، عبر استئصال القوارض الغازية التي كانت تُهدد الأنواع الأصلية.

وأكدت منظمة الحفاظ على الجزر أن ظهور الوزغة الورقية على الجزيرة لم يكن ليحدث لولا إزالة العوامل الدخيلة، مما أتاح للنظام البيئي المحلي فرصة نادرة للتجدد. وفي تعليقها على الحدث، قالت باولا كاستانو، مديرة برنامج التأثير: "عودة هذا الوزغ تبرهن على قدرة الطبيعة على الشفاء حين تُمنح المساحة والوقت".

وقد استُخدم تحليل الحمض النووي والتشريح المورفولوجي لتأكيد أن الوزغة التي عُثر عليها تمثل سلالة تطورية متميزة، مما يزيد من أهميتها البيئية ويعزز من مكانتها كنوع فريد يجب حمايته.

مواضيع ذات صلة
سر اللون الأزرق المصري… العلماء يعيدون اكتشاف صبغة الفراعنة بعد آلاف السنين (صور)
lebanon 24
28/07/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: نتنياهو يعتقد أنّه من المرجّح أن ينضمّ ترمب للضربات على إيران
lebanon 24
28/07/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: نتنياهو يعتقد أنه من المرجح أن ينضم ترمب للضربات على إيران
lebanon 24
28/07/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس": نتنياهو يعتقد أنه من المرجح دخول أميركا للحرب خلال أيام
lebanon 24
28/07/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:02 | 2025-07-27
10:00 | 2025-07-27
05:00 | 2025-07-27
04:10 | 2025-07-27
02:00 | 2025-07-27
23:00 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24