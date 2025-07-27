في جزيرة نائية... كائن يُعتقد أنه انقرض منذ آلاف السنين يعود إلى الحياة

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هذا النوع لم يكن معروفًا إلا من خلال سجلات أحفورية عمرها 5000 عام، ما جعل اكتشاف عينات حية منه حدثًا بالغ الأهمية. وقد تحقق ذلك بفضل برنامج ترميم بيئي طموح بدأ في عام 2011 بقيادة منظمة "Island Conservation" بالشراكة مع منتزه غالاباغوس الوطني ومؤسسة ومركز رابتور، عبر استئصال القوارض التي كانت تُهدد الأنواع الأصلية.وأكدت منظمة الحفاظ على الجزر أن ظهور الوزغة الورقية على لم يكن ليحدث لولا إزالة العوامل الدخيلة، مما أتاح للنظام البيئي المحلي فرصة نادرة للتجدد. وفي تعليقها على الحدث، قالت باولا كاستانو، مديرة برنامج التأثير: "عودة هذا الوزغ تبرهن على قدرة الطبيعة على الشفاء حين تُمنح المساحة والوقت".وقد استُخدم تحليل والتشريح المورفولوجي لتأكيد أن الوزغة التي عُثر عليها تمثل سلالة تطورية متميزة، مما يزيد من أهميتها البيئية ويعزز من مكانتها كنوع فريد يجب حمايته.