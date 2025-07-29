Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"جسم نجمي غامض" يمر عبر نظامنا الشمسي.. هذا ما نعرفه عنه

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1398049-638894062679886446.png
Doc-P-1398049-638894062679886446.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر علماء الفلك تحديثًا هامًا بشأن جسم بين نجمي غامض يعبر حاليًا نظامنا الشمسي، مثيرًا اهتمامًا واسعًا في الأوساط العلمية.
Advertisement

ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مرصد "فيرا سي روبين"، تبين أن قطر الجسم الفضائي الغامض يبلغ نحو 11.2 كيلومترًا (حوالي سبعة أميال)، ما يجعله أكبر من جبل إيفرست وأضخم جسم بين النجوم يتم رصده حتى الآن.

وقد جرى تأكيد هذا الحجم اللافت من قبل أكثر من 200 عالم، في نتائج نُشرت مؤخرًا على منصة arXiv العلمية المتخصصة.

وبينما أثارت بعض الآراء التكهنات حول احتمال أن يكون هذا الجسم مركبة فضائية من صنع حضارة غريبة – ومن بينها رأي البروفيسور آفي لوب من جامعة هارفارد – إلا أن غالبية العلماء رفضوا هذا الطرح.

وقال الدكتور كريس لينتوت، أستاذ علم الفلك في جامعة أكسفورد، لموقع "لايف ساينس": "أي افتراض بأن الجسم اصطناعي هو محض هراء"، معتبرًا أن مثل هذه المزاعم "تُسيء إلى العمل العلمي الجاد لفهم طبيعة هذا الجسم".

يأتي هذا التطور بعد رصد إشارات ضوئية غير مألوفة من جسم داخل مجرة درب التبانة، كانت تبعث نبضات إلى الأرض بطريقة لم يسبق توثيقها.

الإشارة التي اكتشفها عالم "ناسا" ريتشارد ستانتون في مايو 2023، كانت قادمة من نجم يشبه الشمس يقع على بُعد نحو 100 سنة ضوئية، وتتميّز بنمط متكرر وفريد: نبضة ضوئية تتزايد ثم تنخفض ثم تتزايد مجددًا بسرعة عالية، قبل أن تتكرر بنفس الشكل بعد 4.4 ثوانٍ.

وأشار ستانتون إلى أن هذه الإشارة تسببت بتغيّر مؤقت في سطوع نجم قريب، وصل إلى حد "اختفاء جزئي في جزء من عُشر الثانية"، وهو ما وصفه بأنه سلوك غير مسبوق في آلاف الساعات من البحث.
مواضيع ذات صلة
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
lebanon 24
29/07/2025 19:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حسم غامض يخترق نظامنا الشمسي بسرعة!
lebanon 24
29/07/2025 19:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد جسم غامض جديد يخترق النظام الشمسي.. وهذا ما رجحه العلماء
lebanon 24
29/07/2025 19:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جسم فضائي غامض يتجه نحو كوكب الأرض بسرعة كبيرة!
lebanon 24
29/07/2025 19:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:51 | 2025-07-29
06:19 | 2025-07-29
01:18 | 2025-07-29
00:10 | 2025-07-29
23:00 | 2025-07-28
16:00 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24