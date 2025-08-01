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تكنولوجيا وعلوم

جديد "غوغل"... تقنية تعتمد على التعلم الآلي لتحديد أعمار المستخدمين

Lebanon 24
01-08-2025 | 00:13
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تختبر شركة غوغل تقنيةً تعتمد على التعلم الآلي في أميركا لتحديد أعمار المستخدمين وتصفية المحتوى في جميع منتجاتها بناءً على ذلك.
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وأعلنت الشركة أنها ستأخذ بيانات حسابات "غوغل" في الاعتبار، بما في ذلك أنواع التفاصيل التي بحث عنها المستخدمون أو فئات مقاطع الفيديو التي شاهدوها على "يوتيوب"، لتحديد العمر.

إذا قررت أداة الشركة أن عمر المستخدم أقل من 18 عامًا، فسيتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن تفاصيل حول كيفية تغيير منتجات "غوغل" بالنسبة له، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

بالنسبة لهؤلاء المستخدمين، ستعطل "غوغل" الجدول الزمني في خرائط "غوغل"، وستوقف الإعلانات المخصصة، وستقيد فئات الإعلانات المقيدة بالعمر، وستمنعهم من الوصول إلى التطبيقات المخصصة للبالغين على متجر "غوغل بلاي".

كما ستُفعّل الشركة ميزات الرفاهية الرقمية على "يوتيوب"، مثل تذكيرات الاستراحة وإشعارات "الذهاب إلى النوم" عند مشاهدة مقاطع الفيديو في وقت متأخر من الليل.

بالإضافة إلى ذلك، ستمنع هذه الميزة المستخدمين القاصرين من الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى - مثل المحتوى الذي قد يُسبب مشاكل في صورة الجسم - بشكل متكرر.

إذا اعتقد المستخدمون أنه تم تصنيفهم على أنهم قاصرون عن طريق الخطأ، فيمكنهم استئناف القرار وإثبات أعمارهم باستخدام صورة من بطاقة هويتهم الحكومية أو صورة شخصية.

أطلقت "غوغل" إجراءات مماثلة لموقع "يوتيوب" في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتجري الشركة الآن تجارب على تحديد الأعمار استنادًا إلى تقنيات التعلم الآلي في أميركا لحسابات "غوغل" بشكل عام.

وذكرت الشركة أنها جربت تقنية تقدير الأعمار في بعض الأسواق (دون تحديدها)، وقد نجحت.

وصرحت "غوغل" في منشور: "يساعدنا ضمان الأعمار على ضمان وصول البالغين إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجونها، مع تطبيق الحماية المناسبة لمستخدمينا الأصغر سنًا".

وتابعت: "يعتمد نهجنا في ضمان الأعمار على مزيج من تقدير الأعمار، وعند الضرورة، التحقق من الأعمار".

كما بدأت منصات أخرى، بما في ذلك "إنستغرام" و"روبلوكس"، في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار مستخدميها.

ويعمل المشرّعون على وضع قواعد تتعلق بتقديم محتوى مناسب للقاصرين.

في الولايات المتحدة، وضعت أو اقترحت عدة ولايات قوانين تتعلق بتحديد الأعمار، وفي الوقت نفسه، بدأت المنصات أيضًا في التحقق من الأعمار في المملكة المتحدة بعد إقرار قانون السلامة على الإنترنت.
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