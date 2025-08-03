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تكنولوجيا وعلوم
تيليغرام يُحدّث تطبيقه بميزات جديدة لمستخدمي أندرويد وiOS
Lebanon 24
03-08-2025
|
01:00
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أطلق تطبيق تيليغرام تحديثًا جديدًا (الإصدار 11.14.0) لمستخدمي أندرويد وiOS، يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة التي تعزز تجربة الاستخدام وتوسّع قدرات التطبيق.
أبرز الميزات:
البحث العام عن المنشورات: ميزة متاحة حاليًا لمشتركي النسخة المدفوعة، تتيح تصفح المنشورات العامة من القنوات بسهولة عبر تبويب مخصص.
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ألبومات القصص: تتيح تنظيم القصص في ألبومات ضمن الملف الشخصي، وهي مفيدة للأفراد والشركات في عرض المحتوى أو المنتجات بشكل مرئي منظم.
مجموعات الهدايا: يمكن للمستخدمين ترتيب الهدايا حسب السمات والندرة ضمن مجموعات مخصصة مع إمكانية إضافة الهدية لأكثر من مجموعة.
تقييم الملف الشخصي: شارة رقمية تعكس مصداقية المستخدم بناءً على تعاملاته داخل تيليجرام، مثل إرسال الهدايا أو تمويل المنشورات.
تطبيق مصغر لمطوري البوتات: لتسهيل دمج خدمات البوتات داخل واجهة تيليجرام.
ميزة "الهدايا المميزة" ستتوفر قريبًا لمشتركي بريميوم، وتُمنح بأعداد محدودة. (اليوم السابع)
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