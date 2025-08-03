تيليغرام يُحدّث تطبيقه بميزات جديدة لمستخدمي أندرويد وiOS

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أطلق تطبيق تيليغرام تحديثًا جديدًا (الإصدار 11.14.0) لمستخدمي أندرويد وiOS، يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة التي تعزز تجربة الاستخدام وتوسّع قدرات التطبيق.أبرز الميزات:البحث العام عن المنشورات: ميزة متاحة حاليًا لمشتركي النسخة المدفوعة، تتيح تصفح المنشورات العامة من القنوات بسهولة عبر تبويب مخصص.ألبومات القصص: تتيح تنظيم القصص في ألبومات ضمن الملف الشخصي، وهي مفيدة للأفراد والشركات في عرض المحتوى أو المنتجات بشكل مرئي منظم.مجموعات الهدايا: يمكن للمستخدمين ترتيب الهدايا حسب السمات والندرة ضمن مجموعات مخصصة مع إمكانية إضافة الهدية لأكثر من مجموعة.تقييم الملف الشخصي: شارة رقمية تعكس مصداقية المستخدم بناءً على تعاملاته داخل تيليجرام، مثل إرسال الهدايا أو تمويل المنشورات.تطبيق مصغر لمطوري البوتات: لتسهيل دمج خدمات البوتات داخل واجهة تيليجرام.ميزة "الهدايا المميزة" ستتوفر قريبًا لمشتركي بريميوم، وتُمنح بأعداد محدودة. (اليوم السابع)