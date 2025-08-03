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متفرقات
نظارات "هالو" الذكية: منافسة جديدة لنظارات ميتا بسعر 299 دولاراً
Lebanon 24
03-08-2025
|
05:48
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أعلنت شركة بريليانت لابز الناشئة في
سنغافورة
عن إصدار جديد من نظاراتها الذكية مفتوحة المصدر باسم "هالو" (Halo)، بسعر 299 دولاراً، لتنافس نظارات "Ray-Ban" من ميتا.
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تتميّز "هالو" بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة عبر مساعد متعدد الوسائط يُدعى "Noa"، قادر على فهم البيئة المحيطة بالصوت والصورة، والرد بشكل فوري وسياقي. كما تقدم نظامًا فريدًا يُدعى "Narrative" يُمكّن النظارة من تذكّر الأشخاص وتفاصيل محادثات سابقة، ما يعزز تجربة المستخدم، خاصة لمن يعانون من ضعف الذاكرة أو البصر.
تضم النظارة شاشة microOLED صغيرة ملوّنة، تعرض واجهة مستوحاة من ألعاب الأركيد في مجال الرؤية الجانبي، إلى جانب مكبرات صوت تعمل بتقنية التوصيل العظمي لخصوصية أفضل.
تدوم البطارية حتى 14 ساعة بفضل كاميرا منخفضة الطاقة وشريحة ذكاء اصطناعي مزوّدة بوحدة معالجة عصبية، رغم أن وزن النظارة يتجاوز 40 غرامًا قليلاً.
"هالو" متاحة حالياً للطلب المسبق بكميات محدودة، وتأتي بتصميم شبيه بنظارات "Ray-Ban Wayfarer" بلون أسود غير لامع، على أن يبدأ شحنها في نوفمبر 2025.
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