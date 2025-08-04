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تكنولوجيا وعلوم
شبيه بالإنسان.. شركة صينية تكشف أصغر وألطف روبوت
Lebanon 24
04-08-2025
|
01:33
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أعلنت شركة "فورييه روبوتكس"، المتخصصة في تقنيات الروبوتات ومقرها شنغهاي، عن استعدادها لإطلاق أحدث ابتكاراتها الروبوت الشبيه بالإنسان GR-3 في 6 آب، في خطوة وُصفت بأنها تمثل جيلاً جديداً من الروبوتات الاجتماعية الذكية.
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وبحسب اللقطات التشويقية ومقطع الفيديو
القصير
الذي نشرته الشركة، يتميز GR-3 بتصميم أصغر حجماً وأكثر ودية مقارنةً بالنماذج السابقة، مع مظهر يوصف بأنه "الأكثر
جاذبية
حتى الآن" في فئة الروبوتات الشبيهة بالبشر.
وتشير تقارير أولية إلى أن طول الروبوت سيبلغ نحو 134 سم، أي أقل بكثير من الطرازين السابقين GR-1 (165 سم) وGR-2 (175 سم).
ويُتوقع أن يلعب GR-3 دوراً محورياً في البيئات المنزلية والتعليمية والمستشفيات، حيث تم تزويده بنموذج لغوي متكامل (LLM) يتيح تفاعلات طبيعية وسلسة مع البشر، ما يجعله أقرب إلى مفهوم "الروبوت المرافق" أو "
روبوت
الرعاية".
يركز تصميمه الجديد على مظهر ناعم وودود بعيد عن الشكل التقليدي للروبوتات، وهو ما أثار إعجاب المهتمين في منتديات الروبوتات. وكتب أحد المعلقين: "هذا التصميم يمثل تغييراً رائعاً، العيون كانت إضافة ضرورية للغاية". بينما قال آخر: "أتطلع لرؤية شكله النهائي، ونأمل أن يكون سعره في المتناول".
وأكدت "فورييه روبوتكس" أن الحدث الرسمي للكشف عن GR-3 سيكون في السادس من آب، وسط ترقب واسع في مجتمع التكنولوجيا والروبوتات. وإذا جاءت المواصفات كما تتوقع التقارير، فإن GR-3 قد يصبح أول روبوت اجتماعي صغير الحجم من الشركة، فاتحًا الباب أمام مرحلة جديدة من استخدام الروبوتات في الحياة اليومية. (امارات 24)
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