إنستغرام يقيّد البث المباشر: 1000 متابع على الأقل شرط أساسي!

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في خطوة مفاجئة، أعلن تطبيق إنستغرام أنه لن يسمح بعد اليوم بالبث المباشر إلا للحسابات التي تمتلك 1000 متابع على الأقل، سواء كانت عامة أو خاصة. وبدأ التطبيق بإرسال إشعارات للمستخدمين يُعلِمهم بعدم أهليتهم للبث المباشر بموجب القواعد الجديدة.وذكرت ، المالكة لإنستغرام، أن هذا القرار يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وصُنّاع المحتوى، من دون توضيح كيف يؤثر عدد المتابعين على جودة البث. ويرجح بعض الخبراء أن السبب الحقيقي قد يكون تقليل كلفة استضافة البث المباشر لمستخدمين بعدد جمهور محدود.التغيير أثار استياء واسعاً بين المستخدمين، الذين اعتبروا الخطوة تقييداً إضافياً يحد من حرية التعبير ويقلل من تنوع المحتوى، رغم أن إنستغرام أصبح بذلك يتماشى مع سياسة تيك توك الذي يفرض الشرط نفسه.القرار قد يطيح أيضًا بميزة "البث مع 3 أصدقاء مقربين" التي أُطلقت في 2024، ما يضيف إلى الجدل حول هذه السياسة الجديدة.