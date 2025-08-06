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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يطلق ميزات جديدة للكشف عن عمليات الاحتيال وحماية المستخدمين.. اكتشفها!

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:02
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أعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، يوم الثلاثاء عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في اكتشاف عمليات الاحتيال عبر التطبيق.

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وكشف "واتساب" أنه قام بإغلاق أكثر من 6.8 مليون حساب مرتبط بمراكز احتيال إجرامية تستهدف الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

تم تصميم هذه الميزات الجديدة لتعزيز قدرة المستخدمين على اكتشاف عمليات الاحتيال في المحادثات الفردية والجماعية داخل التطبيق.

فيما يخص المحادثات الجماعية، سيُطلق "واتساب" ميزة جديدة توفر نظرة عامة على الأمان، تظهر عندما يُضاف المستخدم إلى مجموعة جديدة من قبل شخص غير مدرج في قائمة جهات اتصاله، ما قد يشير إلى احتمال وجود خطر.
وستتضمن هذه الميزة معلومات أساسية حول المجموعة، إلى جانب نصائح حول كيفية الحفاظ على الأمان، وفقًا لمنشور المدونة الصادر عن شركة ميتا.

وبالنسبة للمحادثات الجماعية، سيُطلق "واتساب" ميزة تتيح إعطاء نظرة عامة على الأمان، ستظهر عندما يُضيفك شخص غير مُدرج في قائمة جهات اتصالك إلى مجموعة جديدة قد لا تعرفها.

وستتضمن هذه الميزة معلومات رئيسية حول المجموعة، بالإضافة إلى نصائح للحفاظ على أمانك، بحسب منشور مدونة لشركة ميتا.

وستتيح هذه الميزة للمستخدم على سبيل المثال، معرفة ما إذا كان الشخص الذي أضافه أحد جهات الاتصال لديه، وما إذا كان أي عضو في المجموعة ضمن جهات الاتصال لديه.

وفي ما يتعلق بالمحادثات الفردية، يُشير "واتساب" إلى أن المحتالين قد يحاولون بدء محادثات معك في مكان آخر على الإنترنت قبل طلب مراسلتك عبر تطبيق واتساب.

وللحماية من هذا التكتيك، يختبر التطبيق طرقًا جديدة لتنبيه المستخدمين قبل بدء محادثة مع شخص قد يحاول الاحتيال عليهم.

وقال "واتساب" إن بإمكان المستخدمين حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال بأخذ وقتهم قبل الردّ والتفكير في ما إذا كانت الرسالة تبدو كطلب مشروع فعلًا، مضيفًا أن عليهم بعد ذلك التساؤل عما إذا كان الطلب منطقيًا وما إذا كانوا من يطلبونه يستعجلونه لاتخاذ إجراء.
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