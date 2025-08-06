إنستغرام يقدّم بيانات ديموغرافية مفصّلة لكل منشور

Advertisement

أعلن تطبيق إنستغرام عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مساعدة منشئي المحتوى على تتبع تفاعل الجمهور وتحليل الأداء بشكل أكثر دقة.ومن أبرز الميزات:Reel Like Insights: تعرض توقيت الإعجابات على الريلز بدقة تصل إلى الثانية.Carousel Like Insights: تُظهر الشريحة المحددة من منشورات الصور المتعددة التي نالت الإعجاب.تحليلات ديموغرافية مفصلة: بات من الممكن الاطلاع على بيانات العمر، البلد، والجنس على مستوى كل منشور أو ريلز، وليس فقط على مستوى الحساب.متابعة نمو الجمهور: يعرض قسم Insights المنشورات التي ساهمت في زيادة عدد المتابعين، بالإضافة إلى حالات إلغاء المتابعة والمخططات الزمنية للنمو.كما تعتزم المنصة استبدال مقياس "الحسابات التي تم الوصول إليها" بمقياس جديد يُدعى Viewers، لقياس التفاعل بدقة أعلى، وتحديد نوعية المحتوى الذي يجذب المشاهدين.تهدف هذه التحديثات إلى تمكين المبدعين من فهم جمهورهم بشكل أعمق وتطوير محتواهم بما يتماشى مع تفضيلات المستخدمين. (اليوم السابع)