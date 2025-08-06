28
تكنولوجيا وعلوم
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
Lebanon 24
06-08-2025
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر علماء من معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية من أن عاصفة مغناطيسية، هي الأقوى خلال الشهرين الماضيين، قد تضرب الأرض يوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن المعهد: "من المتوقع أن تتأثر الأرض يوم الجمعة 8 آب الجاري بعاصفة مغناطيسية هي الأقوى خلال الشهرين الماضيين. ووفقا للحسابات، فإن التوهج الشمسي من الفئة M4.4، والذي حصل في الخامس من آب الجاري، قد يتسبب بعاصفة مغناطيسية تؤثر على الأرض بشكل أقوى مما كان متوقعا سابقا. وتُظهر النماذج الحسابية أن كوكبنا سيتعرض لسحابة بلازما عالية السرعة، قد يكون تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض أشد مما تشير إليه التقديرات الحالية."
وأشار البيان إلى أن:
"سحابة البلازما من المتوقع أن تصل إلى الأرض صباح الجمعة حوالي الساعة 07:00 بتوقيت
موسكو
. ومن المنتظر أن يبدأ تدهور الوضع المغناطيسي للأرض من
ليلة الخميس
إلى الجمعة، لأن الأرض ستدخل منطقة تأثير ثقب إكليلي كبير آخر. وفي لحظة اصطدام سحابة البلازما بالأرض، يُتوقع أن يرتفع مؤشر الاضطراب المغناطيسي إلى المستوى G2 (معتدل)، وهي أعلى قيمة تُسجّل منذ 13 حزيران الماضي، حين وقعت آخر عاصفة من هذا المستوى."
تتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب بخلل في
أنظمة الطاقة
وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة
العاصفة
من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).
