Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!

Lebanon 24
06-08-2025 | 22:30
A-
A+
Doc-P-1401895-638901865273386055.jpg
Doc-P-1401895-638901865273386055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر علماء من معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية من أن عاصفة مغناطيسية، هي الأقوى خلال الشهرين الماضيين، قد تضرب الأرض يوم الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن المعهد: "من المتوقع أن تتأثر الأرض يوم الجمعة 8 آب الجاري بعاصفة مغناطيسية هي الأقوى خلال الشهرين الماضيين. ووفقا للحسابات، فإن التوهج الشمسي من الفئة M4.4، والذي حصل في الخامس من آب الجاري، قد يتسبب بعاصفة مغناطيسية تؤثر على الأرض بشكل أقوى مما كان متوقعا سابقا. وتُظهر النماذج الحسابية أن كوكبنا سيتعرض لسحابة بلازما عالية السرعة، قد يكون تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض أشد مما تشير إليه التقديرات الحالية."
Advertisement

وأشار البيان إلى أن:
"سحابة البلازما من المتوقع أن تصل إلى الأرض صباح الجمعة حوالي الساعة 07:00 بتوقيت موسكو. ومن المنتظر أن يبدأ تدهور الوضع المغناطيسي للأرض من ليلة الخميس إلى الجمعة، لأن الأرض ستدخل منطقة تأثير ثقب إكليلي كبير آخر. وفي لحظة اصطدام سحابة البلازما بالأرض، يُتوقع أن يرتفع مؤشر الاضطراب المغناطيسي إلى المستوى G2 (معتدل)، وهي أعلى قيمة تُسجّل منذ 13 حزيران الماضي، حين وقعت آخر عاصفة من هذا المستوى."

تتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).
مواضيع ذات صلة
تحذير: الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً الخميس وهذا ما سيحصل
lebanon 24
07/08/2025 20:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات... عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض قريباً جدّاً
lebanon 24
07/08/2025 20:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد أقوى توهج شمسي في حزيران يهدّد بعواصف مغناطيسية!
lebanon 24
07/08/2025 20:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض: زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا
lebanon 24
07/08/2025 20:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:42 | 2025-08-07
03:06 | 2025-08-07
00:31 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-06
15:30 | 2025-08-06
13:08 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24