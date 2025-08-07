Advertisement

متفرقات

انحراف مغناطيسي جنوب الأطلسي.. ما صحة التحذيرات المضخّمة؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1401959-638901935944631354.png
Doc-P-1401959-638901935944631354.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار خبر منسوب إلى وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" حالة من الذعر والجدل في الأوساط العلمية حول العالم، بعدما تداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل تحذيراً بشأن ظاهرة تُعرف باسم "الانحراف المغناطيسي في جنوب الأطلسي".
Advertisement

ووفقًا لما نُشر، فإن هذه الظاهرة تسمح للجسيمات الشمسية عالية الطاقة بالاقتراب من سطح الأرض بشكل خطير، مما قد يهدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي تمر عبر المنطقة.

غير أن العلماء سارعوا إلى تهدئة المخاوف، مؤكدين أن ما يُثار هو مجرد تهويل لا يستند إلى حقائق علمية دقيقة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لموقعي العربية.نت والحدث.نت، أن "الحديث عن تهديد وشيك غير دقيق، فمركز الأرض يتكون من غلاف داخلي صلب وآخر خارجي سائل، وهذا الأخير مسؤول عن توليد المجال المغناطيسي".

وأشار رابح إلى أن الشذوذ المغناطيسي في جنوب الأطلسي يعود إلى اختلاف السرعات بين اللب الداخلي والخارجي، ما يؤدي إلى تشتت مركز توليد المجال المغناطيسي، فيظهر وكأنه يتمدد، لكنه لا يشكل خطرًا فعليًا على الأجهزة الإلكترونية كما يُشاع.

بدوره، أكد الدكتور طارق عرفة، مدير المراصد المغناطيسية في مصر ورئيس معمل المغناطيسية الأرضية، أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى مصادر علمية موثوقة، بل إلى مقالة قديمة من أبريل الماضي تُرجمت دون دقة أو فهم للسياق.

وأضاف عرفة: "الظاهرة قديمة ومعروفة ولم تسجّل أي تطورات مؤثرة مؤخرًا، ووكالة ناسا لم تصدر أي تحذير رسمي بهذا الشأن"، مشددًا على أن المجال المغناطيسي الأرضي لا يزال مستقرًا بدرجة كبيرة ولا توجد مؤشرات على تغيّرات وشيكة قد تهدد الإنسان أو الأقمار الصناعية.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
تحذير: الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً الخميس وهذا ما سيحصل
lebanon 24
07/08/2025 22:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. انحراف سيارة في عاريا
lebanon 24
07/08/2025 22:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات... عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض قريباً جدّاً
lebanon 24
07/08/2025 22:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
lebanon 24
07/08/2025 22:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:42 | 2025-08-07
03:06 | 2025-08-07
00:31 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-06
22:30 | 2025-08-06
15:30 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24