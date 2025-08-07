28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
انحراف مغناطيسي جنوب الأطلسي.. ما صحة التحذيرات المضخّمة؟
Lebanon 24
07-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار خبر منسوب إلى
وكالة الفضاء الأميركية
"
ناسا
" حالة من الذعر والجدل في الأوساط العلمية حول العالم، بعدما تداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل تحذيراً بشأن ظاهرة تُعرف باسم "الانحراف المغناطيسي في جنوب
الأطلسي
".
Advertisement
ووفقًا لما نُشر، فإن هذه الظاهرة تسمح للجسيمات الشمسية عالية الطاقة بالاقتراب من سطح الأرض بشكل خطير، مما قد يهدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي تمر عبر المنطقة.
غير أن العلماء سارعوا إلى تهدئة المخاوف، مؤكدين أن ما يُثار هو مجرد تهويل لا يستند إلى حقائق علمية دقيقة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور طه رابح، رئيس
المعهد القومي للبحوث
الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لموقعي العربية.نت والحدث.نت، أن "الحديث عن تهديد وشيك غير دقيق، فمركز الأرض يتكون من غلاف داخلي صلب وآخر خارجي سائل، وهذا الأخير مسؤول عن توليد المجال المغناطيسي".
وأشار رابح إلى أن الشذوذ المغناطيسي في جنوب الأطلسي يعود إلى اختلاف السرعات بين اللب الداخلي والخارجي، ما يؤدي إلى تشتت مركز توليد المجال المغناطيسي، فيظهر وكأنه يتمدد، لكنه لا يشكل خطرًا فعليًا على الأجهزة الإلكترونية كما يُشاع.
بدوره، أكد الدكتور طارق عرفة، مدير المراصد المغناطيسية في مصر ورئيس معمل المغناطيسية الأرضية، أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى مصادر علمية موثوقة، بل إلى مقالة قديمة من أبريل الماضي تُرجمت دون دقة أو فهم للسياق.
وأضاف عرفة: "الظاهرة قديمة ومعروفة ولم تسجّل أي تطورات مؤثرة مؤخرًا، ووكالة ناسا لم تصدر أي تحذير رسمي بهذا الشأن"، مشددًا على أن المجال المغناطيسي الأرضي لا يزال مستقرًا بدرجة كبيرة ولا توجد مؤشرات على تغيّرات وشيكة قد تهدد الإنسان أو الأقمار الصناعية.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
تحذير: الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً الخميس وهذا ما سيحصل
Lebanon 24
تحذير: الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً الخميس وهذا ما سيحصل
07/08/2025 22:45:39
07/08/2025 22:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. انحراف سيارة في عاريا
Lebanon 24
بالصور.. انحراف سيارة في عاريا
07/08/2025 22:45:39
07/08/2025 22:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات... عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض قريباً جدّاً
Lebanon 24
تحذيرات... عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض قريباً جدّاً
07/08/2025 22:45:39
07/08/2025 22:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
Lebanon 24
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
07/08/2025 22:45:39
07/08/2025 22:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
قد يعجبك أيضاً
الفضول لا يعرف حدوداً... إليكم أغرب ما بحث عنه الناس على غوغل
Lebanon 24
الفضول لا يعرف حدوداً... إليكم أغرب ما بحث عنه الناس على غوغل
07:42 | 2025-08-07
07/08/2025 07:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
03:06 | 2025-08-07
07/08/2025 03:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
00:31 | 2025-08-07
07/08/2025 12:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تنافس ChatGPT بفريق "Answers"
Lebanon 24
أبل تنافس ChatGPT بفريق "Answers"
23:00 | 2025-08-06
06/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
Lebanon 24
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
22:30 | 2025-08-06
06/08/2025 10:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:42 | 2025-08-07
الفضول لا يعرف حدوداً... إليكم أغرب ما بحث عنه الناس على غوغل
03:06 | 2025-08-07
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
00:31 | 2025-08-07
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
23:00 | 2025-08-06
أبل تنافس ChatGPT بفريق "Answers"
22:30 | 2025-08-06
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
15:30 | 2025-08-06
بدون موافقة رسمية.. تسلا تختبر "روبوتاكسي" في شوارع كاليفورنيا
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 22:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 22:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 22:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24