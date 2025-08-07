متجر روبوتات في بكين.. آينشتاين يغني والقهوة تُحضّر بأذرع ذكية

Advertisement

تستعد العاصمة لافتتاح أحد أوائل متاجر بيع الروبوتات في البلاد، حيث يضم المتجر تشكيلة واسعة تضم أكثر من 100 من إنتاج أكثر من 40 شركة صينية رائدة، بينها يونيتري وأوبتيك.لا يقتصر على عرض الروبوتات شبه البشرية فحسب، بل يشمل أيضاً روبوتات تحاكي الحيوانات الأليفة، وأذرعاً آلية لصناعة القهوة وتقديم الطعام، وصولاً إلى فرق غنائية من الروبوتات وروبوتات واقعية الشكل، أبرزها روبوت على هيئة العالم الفيزيائي .ويهدف المتجر إلى تلبية احتياجات المستخدمين الأفراد، في خطوة تعكس توجه لتوسيع استخدام الروبوتات خارج المصانع والشركات، لتدخل المنازل وتؤدي وظائف متعددة.مدير المتجر وانج ييفان أكد في حديث لرويترز أن دخول الروبوتات إلى آلاف المنازل يتطلب أكثر من مجرد تصنيعها، مشيراً إلى أهمية تقديم حلول مخصصة للمستهلكين، من بيع وصيانة وتوفير قطع الغيار، وحتى مساعدتهم في اختيار الروبوت المناسب، تماماً كما تفعل وكالات السيارات.وتتراوح أسعار الروبوتات المعروضة بين 278 دولاراً ومئات الآلاف من الدولارات، وفقاً لنوع المهمة التي يؤديها الروبوت.ويأتي افتتاح المتجر ضمن خطة الحكومة الصينية لتعزيز الاستثمار في قطاع الروبوتات المخصصة للأفراد، حيث تلقى هذا القطاع دعماً حكومياً تجاوز 20 مليون دولار خلال العام الماضي.