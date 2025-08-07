28
متفرقات
متجر روبوتات في بكين.. آينشتاين يغني والقهوة تُحضّر بأذرع ذكية
Lebanon 24
07-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد العاصمة
الصينية
بكين
لافتتاح أحد أوائل متاجر بيع الروبوتات في البلاد، حيث يضم المتجر تشكيلة واسعة تضم أكثر من 100
روبوت
من إنتاج أكثر من 40 شركة صينية رائدة، بينها يونيتري وأوبتيك.
المتجر الجديد
لا يقتصر على عرض الروبوتات شبه البشرية فحسب، بل يشمل أيضاً روبوتات تحاكي الحيوانات الأليفة، وأذرعاً آلية لصناعة القهوة وتقديم الطعام، وصولاً إلى فرق غنائية من الروبوتات وروبوتات واقعية الشكل، أبرزها روبوت على هيئة العالم الفيزيائي
ألبرت آينشتاين
.
ويهدف المتجر إلى تلبية احتياجات المستخدمين الأفراد، في خطوة تعكس توجه
الصين
لتوسيع استخدام الروبوتات خارج المصانع والشركات، لتدخل المنازل وتؤدي وظائف متعددة.
مدير المتجر وانج ييفان أكد في حديث لرويترز أن دخول الروبوتات إلى آلاف المنازل يتطلب أكثر من مجرد تصنيعها، مشيراً إلى أهمية تقديم حلول مخصصة للمستهلكين، من بيع وصيانة وتوفير قطع الغيار، وحتى مساعدتهم في اختيار الروبوت المناسب، تماماً كما تفعل وكالات السيارات.
وتتراوح أسعار الروبوتات المعروضة بين 278 دولاراً ومئات الآلاف من الدولارات، وفقاً لنوع المهمة التي يؤديها الروبوت.
ويأتي افتتاح المتجر ضمن خطة الحكومة الصينية لتعزيز الاستثمار في قطاع الروبوتات المخصصة للأفراد، حيث تلقى هذا القطاع دعماً حكومياً تجاوز 20 مليون دولار خلال العام الماضي.
(رويترز)
