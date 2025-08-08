Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل

Advertisement

إذا أصبحت يومًا مالكًا لشركة روبوتات، فربما تحظى بفرصة استعراض أحدث التقنيات في العالم—تمامًا كما فعل الرئيس التنفيذي لشركة Figure AI، أدكوك، حين كشف عبر منصة "إكس" عن قدرات الشركة الأحدث Figure 02.وظهر الروبوت في مقطع مصوّر وهو يلتقط الملابس من السلة ويضعها في الغسالة، في خطوة وصفها أدكوك بأنها تقدم كبير نحو الأتمتة، رغم أن الروبوت لا يزال غير قادر على تشغيل الغسالة بالكامل.«هيليكس».. العقل وراء الروبوتيعتمد Figure 02 على نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُدعى Helix، يوحد الرؤية واللغة والفعل، ما يمنحه القدرة على فهم المهام وتنفيذها بطريقة أكثر قربًا من البشر. وبحسب أدكوك، فإن الروبوت نفّذ المهمة نفسها لأكثر من شهر في بيئات حقيقية.منافسة متصاعدةورغم التقدّم الملحوظ، إلا أن Figure 02 ليس وحده في الساحة. فشركة 1X Technologies تطور روبوتًا آخر باسم Neo Gamma بقدرات مشابهة، في حين تواصل Boston Dynamics تطوير روبوتها الصناعي .وتهدف Figure AI إلى اختبار روبوتها الجديد في بيئات منزلية خلال العام الجاري، مما يشير إلى توجه قوي نحو دمج الروبوتات البشرية في الحياة اليومية. (اليوم السابع)