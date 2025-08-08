Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:14
إذا أصبحت يومًا مالكًا لشركة روبوتات، فربما تحظى بفرصة استعراض أحدث التقنيات في العالم—تمامًا كما فعل الرئيس التنفيذي لشركة Figure AI، بريت أدكوك، حين كشف عبر منصة "إكس" عن قدرات روبوت الشركة البشري الأحدث Figure 02.
وظهر الروبوت في مقطع مصوّر وهو يلتقط الملابس من السلة ويضعها في الغسالة، في خطوة وصفها أدكوك بأنها تقدم كبير نحو الأتمتة، رغم أن الروبوت لا يزال غير قادر على تشغيل الغسالة بالكامل.

«هيليكس».. العقل وراء الروبوت
يعتمد Figure 02 على نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُدعى Helix، يوحد الرؤية واللغة والفعل، ما يمنحه القدرة على فهم المهام وتنفيذها بطريقة أكثر قربًا من البشر. وبحسب أدكوك، فإن الروبوت نفّذ المهمة نفسها لأكثر من شهر في بيئات حقيقية.

منافسة متصاعدة
ورغم التقدّم الملحوظ، إلا أن Figure 02 ليس وحده في الساحة. فشركة 1X Technologies تطور روبوتًا آخر باسم Neo Gamma بقدرات مشابهة، في حين تواصل Boston Dynamics تطوير روبوتها الصناعي أطلس.

وتهدف Figure AI إلى اختبار روبوتها الجديد في بيئات منزلية خلال العام الجاري، مما يشير إلى توجه قوي نحو دمج الروبوتات البشرية في الحياة اليومية. (اليوم السابع)
