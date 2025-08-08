29
متفرقات
ثلاثة توهجات شمسية مثيرة للقلق.. وتحذيرات من عواصف مغناطيسية
Lebanon 24
08-08-2025
|
14:00
photos
أعلن
معهد الجيوفيزياء التطبيقية
في
موسكو
عن رصد ثلاثة توهجات شمسية قوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعها وقعت في منطقة البقع الشمسية النشطة رقم 4168، وهو ما يعكس تصاعد النشاط الشمسي بشكل ملحوظ هذا الشهر.
وجاء في البيان الصادر عن المعهد، اليوم الجمعة، أن العلماء رصدوا صباح الجمعة توهجًا شمسيًا من الفئة M2.8، بدأ عند الساعة 06:53 بتوقيت موسكو واستمر لمدة 32 دقيقة. وأضاف البيان أن صباح الخميس 7 آب، تم تسجيل توهج آخر من الفئة M2.2، تلته بعد ساعات قليلة، في اليوم نفسه، ذروة التوهجات المسجلة حتى الآن، من الفئة M3.9، استمر لمدة 68 دقيقة.
وأشار العلماء إلى أن هذه التوهجات جميعها نشأت في نفس المنطقة النشطة على سطح الشمس، وهي البقعة الشمسية (N03W32 / N04W43)، والتي تُظهر علامات على استمرار نشاطها.
ومنذ بداية شهر آب الجاري، سجل علماء
الفلك
11 توهجًا شمسيًا قويًا، كان أقواها من الفئة M4.4. وتُقسّم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات تصاعدية وفقًا لشدة الأشعة السينية المنبعثة منها: A، B، C، M، وX، وتعتبر فئة X الأقوى تأثيرًا.
تؤثر هذه التوهجات على الأرض من خلال العواصف المغناطيسية التي قد تُحدث خللًا في
أنظمة الطاقة
، أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية، وحتى سلوك الحيوانات المهاجرة. كما يمكن أن تؤثر العواصف الشديدة على الأقمار الاصطناعية وشبكات الكهرباء، ما دفع بعض الخبراء إلى إصدار تحذيرات من احتمال تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية قوية خلال الساعات المقبلة.
