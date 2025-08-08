"سكيلد إيه آي" تُطلق روبوتًا.. ذكاؤه يُحاكي العقل البشري!

Advertisement

نقلة نوعية لعالم الروبوتات، كشفت شركة "سكيلد إيه آي" الناشئة، والمدعومة من عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"سوفت بانك"، عن نموذج ذكي يتمتع بقدرات حركية واستيعابية تحاكي الذكاء .وفي مقطع تجريبي نشرته الشركة، ظهر الروبوت وهو يتخطى عوائق متنوعة، ويحافظ على توازنه حتى بعد السقوط أو الدفع، ويتفاعل مع البيئات المزدحمة بحذر ودقة، مما يبرهن على قدرات نموذج الجديد "Skild Brain".بعيدًا عن الروبوتات المتخصصة بمهمة واحدة، تسعى سكيلد إيه آي إلى تطوير نماذج متعددة المهام يمكن توظيفها في قطاعات وصناعات مختلفة، بفضل تدريبها باستخدام مقاطع فيديو بشرية وحلقات محاكاة، تُمكّن الروبوتات من تقليد الحركات البشرية بدقة.وما يميز هذه التقنية أنها تواصل التعلم حتى بعد الاستخدام، من خلال جمع البيانات بشكل مستمر وتطوير نموذجها العقلي بطريقة تشبه "الوعي الجمعي"، بحسب مؤسسي الشركة باتاك وأبيناف .الشركة التي تأسست قبل عامين، تضم في صفوفها مهندسين سابقين في " " و"إنفيديا" و"ميتا"، وقد جمعت نحو 300 مليون دولار في جولة تمويل واحدة، لترتفع قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وسط اهتمام من شركات كبرى مثل " " وشركات لوجستية عالمية.تأتي هذه الخطوة في وقت تهيمن فيه الشركات سوق الروبوتات، ما يجعل من سكيلد إيه آي لاعبًا واعدًا يطمح لإعادة رسم مشهد الذكاء الاصطناعي الحركي على مستوى العالم.