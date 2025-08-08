Advertisement

متفرقات

"سكيلد إيه آي" تُطلق روبوتًا.. ذكاؤه يُحاكي العقل البشري!

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:30
نقلة نوعية لعالم الروبوتات، كشفت شركة "سكيلد إيه آي" الناشئة، والمدعومة من عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"سوفت بانك"، عن نموذج روبوت ذكي يتمتع بقدرات حركية واستيعابية تحاكي الذكاء البشري.
وفي مقطع تجريبي نشرته الشركة، ظهر الروبوت وهو يتخطى عوائق متنوعة، ويحافظ على توازنه حتى بعد السقوط أو الدفع، ويتفاعل مع البيئات المزدحمة بحذر ودقة، مما يبرهن على قدرات نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "Skild Brain".

بعيدًا عن الروبوتات المتخصصة بمهمة واحدة، تسعى سكيلد إيه آي إلى تطوير نماذج متعددة المهام يمكن توظيفها في قطاعات وصناعات مختلفة، بفضل تدريبها باستخدام مقاطع فيديو بشرية وحلقات محاكاة، تُمكّن الروبوتات من تقليد الحركات البشرية بدقة.

وما يميز هذه التقنية أنها تواصل التعلم حتى بعد الاستخدام، من خلال جمع البيانات بشكل مستمر وتطوير نموذجها العقلي بطريقة تشبه "الوعي الجمعي"، بحسب مؤسسي الشركة ديباك باتاك وأبيناف جوبتا.

الشركة التي تأسست قبل عامين، تضم في صفوفها مهندسين سابقين في "تسلا" و"إنفيديا" و"ميتا"، وقد جمعت نحو 300 مليون دولار في جولة تمويل واحدة، لترتفع قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وسط اهتمام من شركات كبرى مثل "إل جي" وشركات لوجستية عالمية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تهيمن فيه الشركات الصينية على سوق الروبوتات، ما يجعل من سكيلد إيه آي لاعبًا واعدًا يطمح لإعادة رسم مشهد الذكاء الاصطناعي الحركي على مستوى العالم.
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

