اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض

بحسب تقرير لشركة Comparitech، تمكن من التسلل إلى خوادم "دافيتا" في 24 آذار الماضي، معظمها في مختبرات الشركة، قبل أن تكتشف الأخيرة الاختراق في منتصف نيسان.



وعقب الإعلان عن الاختراق، تبنت عصابة Interlock Ransomware المسؤولية، مؤكدة استيلاءها على بيانات مالية وشخصية وطبية بالغة الحساسية.



ماذا سُرق من المرضى؟

أظهرت التحقيقات أن البيانات التي تم تسريبها تشمل:



- الأسماء والعناوين.



- تواريخ الميلاد.



- أرقام الضمان الاجتماعي.



- معلومات التأمين الصحي.



- السجلات الطبية (الحالات، العلاجات، ونتائج الفحوصات).



- أرقام الهوية الضريبية.



- صور شيكات صادرة باسم الشركة.



وتختلف البيانات المسروقة من شخص لآخر، لكن بعض المرضى فقدوا جميع أنواع المعلومات المدرجة أعلاه. (العربية)