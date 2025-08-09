Advertisement

انستغرام تطرح ميزة "خريطة الأصدقاء".. ماذا عن الخصوصية؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:00
أضافت منصة إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي على خريطة تفاعلية مع أصدقائهم، وهي ميزة مشابهة لتلك التي يوفرها تطبيق سناب شات منذ 2017. لكن هذه الخطوة أثارت قلقًا واسعًا بين المستخدمين الذين فوجئوا بأن مواقعهم ظاهرة لبعض المتابعين دون علمهم.
ليندسي بيل، إحدى مستخدمات إنستغرام، عبرت عن استيائها بعد أن اكتشفت أن عنوان منزلها كان مرئيًا لجميع متابعيها، ما دفعها لإيقاف الميزة فورًا. كما وصفتها كيلي فلاناغان، نجمة برنامج "ذي باتشلر"، في فيديو على تيك توك بأنها "خطيرة" وقدمت شرحًا مفصلاً لكيفية إيقافها.

ردًا على الجدل، أكد آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لإنستغرام، أن ميزة "خريطة الأصدقاء" مُعطلة افتراضيًا، ولا يمكن تفعيلها إلا بإرادة المستخدم ومن خلال مشاركة الموقع مع مجموعة محدودة يختارها هو فقط.

تأتي هذه المخاوف في ظل تدقيق متزايد على خصوصية المستخدمين بعد قضايا سابقة تتعلق باستغلال بيانات صحية حساسة في تطبيقات تابعة لمجموعة ميتا، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية.

توضح إنستغرام في منشور مدونتها أن الهدف من الميزة هو تعزيز تواصل الأصدقاء ومشاركة أماكن مميزة، مع حرية المستخدم في اختيار من يشاركونه الموقع وإمكانية إيقاف المشاركة في أي وقت.
 
(الجزيرة)
