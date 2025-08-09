30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
انستغرام تطرح ميزة "خريطة الأصدقاء".. ماذا عن الخصوصية؟
Lebanon 24
09-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أضافت منصة إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الجغرافي على خريطة تفاعلية مع أصدقائهم، وهي ميزة مشابهة لتلك التي يوفرها تطبيق
سناب شات
منذ 2017. لكن هذه الخطوة أثارت قلقًا واسعًا بين المستخدمين الذين فوجئوا بأن مواقعهم ظاهرة لبعض المتابعين دون علمهم.
Advertisement
ليندسي
بيل، إحدى مستخدمات إنستغرام، عبرت عن استيائها بعد أن اكتشفت أن عنوان منزلها كان مرئيًا لجميع متابعيها، ما دفعها لإيقاف الميزة فورًا. كما وصفتها
كيلي
فلاناغان، نجمة برنامج "ذي باتشلر"، في فيديو على تيك توك بأنها "خطيرة" وقدمت شرحًا مفصلاً لكيفية إيقافها.
ردًا على الجدل، أكد
آدم موسيري
، الرئيس التنفيذي لإنستغرام، أن ميزة "خريطة الأصدقاء" مُعطلة افتراضيًا، ولا يمكن تفعيلها إلا بإرادة المستخدم ومن خلال مشاركة الموقع مع مجموعة محدودة يختارها هو فقط.
تأتي هذه المخاوف في ظل تدقيق متزايد على خصوصية المستخدمين بعد قضايا سابقة تتعلق باستغلال بيانات صحية حساسة في تطبيقات تابعة لمجموعة ميتا، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية.
توضح إنستغرام في منشور مدونتها أن الهدف من الميزة هو تعزيز تواصل الأصدقاء ومشاركة أماكن مميزة، مع حرية المستخدم في اختيار من يشاركونه الموقع وإمكانية إيقاف المشاركة في أي وقت.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
Lebanon 24
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
10/08/2025 08:24:04
10/08/2025 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": تقديرات بصعوبة التوصّل لاتفاق بسبب خريطة الانسحاب من غزة
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": تقديرات بصعوبة التوصّل لاتفاق بسبب خريطة الانسحاب من غزة
10/08/2025 08:24:04
10/08/2025 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
البيتكوين والخصوصيّة عام 2025: هل ما زال "خاصّاً"؟
Lebanon 24
البيتكوين والخصوصيّة عام 2025: هل ما زال "خاصّاً"؟
10/08/2025 08:24:04
10/08/2025 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في ساعاتها الذكية.. سامسونغ تطرح ميزات صحية مدفوعة
Lebanon 24
في ساعاتها الذكية.. سامسونغ تطرح ميزات صحية مدفوعة
10/08/2025 08:24:04
10/08/2025 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوغل توقف Steam على كروم بوك ومايكروسوفت تُنهي Windows 11 SE
Lebanon 24
غوغل توقف Steam على كروم بوك ومايكروسوفت تُنهي Windows 11 SE
00:04 | 2025-08-10
10/08/2025 12:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لدعم رواد الفضاء في رحلات طويلة.. ناسا وغوغل تطوران مساعدًا طبيًا ذكياً!
Lebanon 24
لدعم رواد الفضاء في رحلات طويلة.. ناسا وغوغل تطوران مساعدًا طبيًا ذكياً!
23:00 | 2025-08-09
09/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تدخل سباق الروبوتات.. خطوات حذرة وطموحات واعدة
Lebanon 24
آبل تدخل سباق الروبوتات.. خطوات حذرة وطموحات واعدة
14:00 | 2025-08-09
09/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
10:04 | 2025-08-09
09/08/2025 10:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أول تقنية ذكاء اصطناعي تمنع حوادث اصطدام الحيوانات بالمركبات
Lebanon 24
إليكم أول تقنية ذكاء اصطناعي تمنع حوادث اصطدام الحيوانات بالمركبات
08:00 | 2025-08-09
09/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:04 | 2025-08-10
غوغل توقف Steam على كروم بوك ومايكروسوفت تُنهي Windows 11 SE
23:00 | 2025-08-09
لدعم رواد الفضاء في رحلات طويلة.. ناسا وغوغل تطوران مساعدًا طبيًا ذكياً!
14:00 | 2025-08-09
آبل تدخل سباق الروبوتات.. خطوات حذرة وطموحات واعدة
10:04 | 2025-08-09
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
08:00 | 2025-08-09
إليكم أول تقنية ذكاء اصطناعي تمنع حوادث اصطدام الحيوانات بالمركبات
04:00 | 2025-08-09
تعرّفوا إلى قدرات نموذج GPT-5 الجديد
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24