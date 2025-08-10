31
متفرقات
مايكروسوفت 2030: عالم بلا ماوس ولا لوحة مفاتيح
Lebanon 24
10-08-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في فيديو نشرته
مايكروسوفت
على منصة
يوتيوب
، كشفت الشركة عن رؤيتها لمستقبل التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بحلول عام 2030، حيث ستختفي الماوس ولوحة المفاتيح وسيحل مكانها تواصل أكثر طبيعية باستخدام الصوت، والإيماءات، وحتى النظر.
نائب رئيس
مايكروسوفت لأمن المؤسسات وأنظمة التشغيل، ديفيد ويستون، أوضح أن استخدام الماوس ولوحة المفاتيح سيبدو غريبًا كما هو الحال مع أنظمة تشغيل قديمة مثل DOS لجيل الألفية. وأشار إلى أن الإصدار المستقبلي من نظام
ويندوز
سيكون متعدد الوسائط، يسمح للمستخدمين بالتحدث إليه أو الإشارة إليه أو حتى طلب استجابة بمجرد النظر إلى شيء ما على الشاشة.
ويستون أضاف أن خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتمكن المستخدمون من الاعتماد على خبير أمن مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتفاعل معهم كأي إنسان، ما يجعل خدمات الأمن متاحة حتى لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلًا من اقتصارها على الشركات الكبيرة.
كما أكد ويستون أن
الذكاء الاصطناعي
سيغير جذريًا طريقة عملنا، بجعل مهام مثل إعداد جداول البيانات وتقارير النفقات أمورًا أقل أهمية، مما يعيد لنا جزءًا كبيرًا من وقتنا.
تأتي هذه الرؤية في ظل استثمار مايكروسوفت الضخم في الذكاء الاصطناعي، حيث دمجت
روبوت
المحادثة "كوبايلوت" في منتجاتها مثل ويندوز وأوفيس، وأطلقت ميزة التفعيل الصوتي "Hey Copilot" التي تتيح تنفيذ أوامر ونشاطات متعددة بطريقة سهلة وطبيعية.
