تكنولوجيا وعلوم
غوغل توقف Steam على كروم بوك ومايكروسوفت تُنهي Windows 11 SE
Lebanon 24
10-08-2025
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
غوغل
عن إنهاء دعمها لبرنامج "Steam for Chromebooks Beta" اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، وكان هذا البرنامج جزءًا من جهود جوجل لجعل أجهزة "كروم بوك" مناسبة للألعاب، حيث تم الإعلان عن الشراكة مع "فالف" في عام 2022 لإطلاق نسخة تجريبية من متجر "ستيم".
ومع ذلك، لم يلقَ المشروع النجاح المأمول، ويعزى السبب
الرئيسي
في ذلك إلى ضعف مواصفات معظم أجهزة "كروم بوك" من حيث المعالجات والبطاقات الرسومية.
وبناءً على ذلك، توصى جوجل المستخدمين بالاعتماد على خدمات الألعاب السحابية مثل "NVIDIA GeForce Now" و"Xbox Cloud Gaming" كبديل لتشغيل الألعاب الحديثة.
وقررت
مايكروسوفت
إنهاء دعمها لنظام التشغيل "
windows
11 SE" في أكتوبر 2026 ، وتم إطلاق هذا النظام في عام 2021 كنسخة مبسطة وخفيفة من نظام "
ويندوز
11" مصممة خصيصًا للطلاب والمؤسسات التعليمية، بهدف منافسة أجهزة "كروم بوك" التي تحظى بشعبية كبيرة في المدارس.
وعلى الرغم من أن "Windows 11 SE" كان متوفرًا على أجهزة منخفضة التكلفة، إلا أنه لم ينجح في جذب قاعدة جماهيرية واسعة ، وبإيقاف الدعم تنصح مايكروسوفت المستخدمين بالانتقال إلى إصدار آخر من "ويندوز 11" لضمان استمرار الحصول على التحديثات الأمنية والدعم الفني. (اليوم السابع)
