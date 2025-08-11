Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من كارثة فضائية: تراكم الحطام يهدد استقرار المدار الأرضي

Lebanon 24
11-08-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1403312-638905045663431478.jpg
Doc-P-1403312-638905045663431478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحذر عالم الفلك الروسي فلاديمير سوردين من تصاعد خطورة الحطام الفضائي المتراكم في المدار القريب من الأرض، والذي قد يؤدي إلى سلسلة متتالية من الاصطدامات تعرقل بشكل كبير الأنشطة الفضائية المستقبلية وتُهدد سلامة الأقمار الصناعية والمحطة الفضائية الدولية.
Advertisement

ويُقدّر حالياً وجود أكثر من 50 ألف قطعة حطام بحجم هاتف محمول أو أكبر تدور حول الأرض بسرعات تصل إلى عدة كيلومترات في الثانية. وتتألف هذه القطع من شظايا صواريخ مستهلكة، وأقمار صناعية مدمرة، وأجسام أخرى تنتشر في المدار القريب.

وتقترب البشرية من مواجهة سيناريو "تأثير كيسلر" الذي طرحه العالم الأميركي دونالد كيسلر عام 1978، والذي يحذر من أن زيادة كثافة الحطام الفضائي إلى مستوى حرج سيؤدي إلى حدوث تصادمات متتالية ومتسلسلة، بحيث يصبح التخلص من هذه الأزمة صعبًا، بل قد تستمر هذه الاصطدامات حتى مع وقف إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة.

ويشير سوردين إلى أن الحطام الفضائي لا يشكل خطراً فقط على الأقمار الصناعية بل يهدد أيضاً المحطة الفضائية الدولية، التي تضطر في بعض الأحيان إلى تغيير مدارها لتجنب الاصطدام بقطع كبيرة من الحطام، ما يستدعي حرق كميات كبيرة من الوقود المكلف.

حالياً، يجري تطوير تقنيات مبتكرة للتخلص من الحطام الفضائي، بدءًا من جمعه باستخدام شباك خاصة، وصولًا إلى سحبها وإدخالها في الغلاف الجوي لتتلاشى بأمان. كما تُستخدم تقنيات أشعة ليزر عالية القدرة لتبخير سطح الحطام، ما يؤدي إلى إبطائه وجذبه نحو الأرض ليسقط بسلام، ما يُعد من الحلول الواعدة لمواجهة هذه المشكلة المتصاعدة. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن الخارجية الألمانية: البرنامج النووي الإيراني لا يهدد إسرائيل فحسب بل استقرار المنطقة بأكملها
lebanon 24
11/08/2025 13:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة الوقود في غزة تصل إلى ذروتها.. تحذيرات من كارثة صحية وشيكة
lebanon 24
11/08/2025 13:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة غذائية تُهدّد سوريا
lebanon 24
11/08/2025 13:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي للرئيس الإيراني: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران يهدد أمن واستقرار المنطقة
lebanon 24
11/08/2025 13:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:45 | 2025-08-11
23:00 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
10:57 | 2025-08-10
05:45 | 2025-08-10
05:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24