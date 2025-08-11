30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
هل الساعات الذكية دقيقة في قياس التوتر؟ دراسة تكشف الحقيقة
Lebanon 24
11-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن الساعات الذكية لا تقدم قياسات دقيقة لمستويات التوتر النفسي، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين ما يشعر به المستخدمون فعليًا وما ترصده الأجهزة.
البحث أوضح أن اعتماد هذه الساعات على معدل ضربات القلب كمؤشر أساسي للتوتر يجعل النتائج عرضة للتأثر بعوامل أخرى، مثل النشاط البدني أو الانفعال أو حتى صعود الدرج.
Advertisement
ورغم دقتها النسبية في تتبع النوم وعدد الخطوات، شدد الباحثون على أن هذه الأجهزة أدوات استهلاكية وليست أجهزة طبية، ولا ينبغي استخدامها لتشخيص الحالة النفسية.
الشركات المصنعة توصي بارتداء الساعة لفترات أطول، خصوصًا أثناء النوم، لتحسين دقة البيانات، لكن الدراسة خلصت إلى أن قياس التوتر النفسي يظل محدود الفاعلية مقارنة بالأدوات الطبية المتخصصة.
مواضيع ذات صلة
دراسة.. الساعات الذكية تخطئ في حساب السعرات الحرارية المحروقة
Lebanon 24
دراسة.. الساعات الذكية تخطئ في حساب السعرات الحرارية المحروقة
12/08/2025 02:44:25
12/08/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
12/08/2025 02:44:25
12/08/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل العناكب كائنات بحرية الأصل؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل العناكب كائنات بحرية الأصل؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
12/08/2025 02:44:25
12/08/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟
Lebanon 24
5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟
12/08/2025 02:44:25
12/08/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
تطبيقات شهيرة تخترق خصوصيتك.. أي منها يراقبك أكثر؟
Lebanon 24
تطبيقات شهيرة تخترق خصوصيتك.. أي منها يراقبك أكثر؟
16:00 | 2025-08-11
11/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبلوكس تطلق نظام ذكاء اصطناعي جديدا لحماية الأطفال من المتحرشين
Lebanon 24
روبلوكس تطلق نظام ذكاء اصطناعي جديدا لحماية الأطفال من المتحرشين
10:29 | 2025-08-11
11/08/2025 10:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من كارثة فضائية: تراكم الحطام يهدد استقرار المدار الأرضي
Lebanon 24
تحذيرات من كارثة فضائية: تراكم الحطام يهدد استقرار المدار الأرضي
03:20 | 2025-08-11
11/08/2025 03:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
GPT-5.. هكذا سيغيّر قواعد اللعبة في عالم الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
GPT-5.. هكذا سيغيّر قواعد اللعبة في عالم الذكاء الإصطناعي
01:45 | 2025-08-11
11/08/2025 01:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حل جذري لمشكلة تؤرق مُستخدمي "آبل" منذ سنوات.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
حل جذري لمشكلة تؤرق مُستخدمي "آبل" منذ سنوات.. اليكم التفاصيل
23:00 | 2025-08-10
10/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-08-11
تطبيقات شهيرة تخترق خصوصيتك.. أي منها يراقبك أكثر؟
10:29 | 2025-08-11
روبلوكس تطلق نظام ذكاء اصطناعي جديدا لحماية الأطفال من المتحرشين
03:20 | 2025-08-11
تحذيرات من كارثة فضائية: تراكم الحطام يهدد استقرار المدار الأرضي
01:45 | 2025-08-11
GPT-5.. هكذا سيغيّر قواعد اللعبة في عالم الذكاء الإصطناعي
23:00 | 2025-08-10
حل جذري لمشكلة تؤرق مُستخدمي "آبل" منذ سنوات.. اليكم التفاصيل
16:00 | 2025-08-10
بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي لحجز تذاكر السفر
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
12/08/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24