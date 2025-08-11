Advertisement

متفرقات

كن حذرًا قبل شرائه.. 13 نصيحة لاختيار الهاتف المثالي لك!

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1403506-638905371563013175.png
Doc-P-1403506-638905371563013175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تنوع الهواتف بين الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، قد يكون الاختيار محيرًا. هذه أبرز النصائح لشراء الهاتف الأنسب:
Advertisement
 
- حدد أولوياتك: كاميرا، بطارية، شاشة…
- لا تستبعد الفئة المتوسطة: تقدم أداءً جيدًا بسعر أقل.
- استفد من التخفيضات: خلال العطلات أو بعد صدور طراز جديد.
- تحقق من توافق التطبيقات مع نظام الهاتف.
- حدد ميزانيتك واعلم أن المزايا المتطورة أغلى ثمنًا.
- انتبه لفترة دعم البرامج للحماية من الاختراقات.
- قيّم أداء الكاميرا وعدد العدسات وجودتها.
- اختبر عمر البطارية وميزة الشحن السريع.
- تأكد من قوة المعالج لتلبية احتياجاتك.
- اختر سعة تخزين مناسبة، ويفضل 128 غيغابايت على الأقل.
- فكر في مقاومة الماء إذا كنت تستخدم الهاتف في بيئات رطبة.
- انظر لميزة الشحن اللاسلكي إذا تهمك الراحة.

الهاتف المثالي هو الذي يلبي احتياجاتك اليومية، وليس ذاك الذي ستدفع ثمنًا مقابل ميزات لن تستخدمها.
 
مواضيع ذات صلة
نصيحة للأهالي والطلاب قبل صدور نتائج الامتحانات الرسمي
lebanon 24
12/08/2025 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نصيحة: لا تغادر إسبانيا قبل تجربة هذه الأطباق الأسطورية!
lebanon 24
12/08/2025 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
lebanon 24
12/08/2025 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ررئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر يصف ألاسكا بالمكان المثالي لعقد قمة روسية أميركية
lebanon 24
12/08/2025 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:09 | 2025-08-12
16:00 | 2025-08-11
14:00 | 2025-08-11
10:29 | 2025-08-11
03:20 | 2025-08-11
01:45 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24