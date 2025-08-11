32
كن حذرًا قبل شرائه.. 13 نصيحة لاختيار الهاتف المثالي لك!
Lebanon 24
11-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تنوع الهواتف بين الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، قد يكون
الاختيار
محيرًا. هذه أبرز النصائح لشراء الهاتف الأنسب:
- حدد أولوياتك: كاميرا، بطارية، شاشة…
- لا تستبعد الفئة المتوسطة: تقدم أداءً جيدًا بسعر أقل.
- استفد من التخفيضات: خلال العطلات أو بعد صدور طراز جديد.
- تحقق من توافق التطبيقات مع نظام الهاتف.
- حدد ميزانيتك واعلم أن المزايا المتطورة أغلى ثمنًا.
- انتبه لفترة دعم البرامج للحماية من الاختراقات.
- قيّم أداء الكاميرا وعدد العدسات وجودتها.
- اختبر عمر البطارية وميزة الشحن السريع.
- تأكد من قوة المعالج لتلبية احتياجاتك.
- اختر سعة تخزين مناسبة، ويفضل 128 غيغابايت على الأقل.
- فكر في مقاومة الماء
إذا كنت
تستخدم الهاتف في بيئات رطبة.
- انظر لميزة الشحن اللاسلكي إذا تهمك الراحة.
الهاتف المثالي هو الذي يلبي احتياجاتك اليومية، وليس ذاك الذي ستدفع ثمنًا مقابل ميزات لن تستخدمها.
