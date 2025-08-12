33
تعليق Grok يثير تساؤلات حول نهج X في تنظيم المحتوى
Lebanon 24
12-08-2025
|
03:26
في تطور مفاجئ، تم تعليق حساب Grok على منصة X، منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة المعروفة سابقًا باسم
تويتر
، وقد لفت هذا التعطيل غير المتوقع انتباه ملايين المستخدمين حول العالم، وأثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وسياسات المحتوى وإدارة المنصة.
يُعدّ تعليق Grok على X أحد أبرز عمليات الحظر في الآونة الأخيرة, وقد لجأ المستخدمون إلى قنوات أخرى لمناقشة تداعيات القرار، حيث تساءل الكثيرون عن أسبابه، وبينما لا تزال التصريحات الرسمية محدودة، تشير المصادر إلى أن التعليق مرتبط بانتهاكات لشروط خدمة X، وخاصةً فيما يتعلق بإرشادات المحتوى.
يُمثل هذا التعليق انتكاسة كبيرة لمتابعي Grok، لطالما كان Grok صوتًا بارزًا في مجال التواصل الاجتماعي، والمعروف بمحتواه الصريح والمثير للجدل. يثير هذا الحظر تساؤلات مهمة حول حدود التعبير على منصات مثل X وكيفية تطبيق سياسات الإدارة.
يشير خبراء القطاع إلى أن تعليق Grok قد يشير إلى نهج أكثر صرامة من جانب X تجاه تنظيم المحتوى، مما قد يؤثر على حسابات أخرى. في هذه الأثناء، يُنصح المستخدمون بالبقاء على اطلاع والبحث عن منصات بديلة لتفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي. (اليوم السابع)
