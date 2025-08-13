سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته

Advertisement

وأشارت تسريبات تقنية إلى أن السلسلة الجديدة ستضم أربعة طرازات هي: آيفون 17، وآيفون 17 Air، وآيفون 17 Pro، وآيفون 17 Pro Max، مع زيادات محتملة في الأسعار قد تصل إلى 50 دولاراً لبعض الطرازات و100 دولار لأخرى.وكانت أسعار جيل آيفون 16 الحالي في السوق الأميركية من 799 دولارًا وحتى 999 دولارًا لطراز Pro. ومع الزيادة المتوقعة في آيفون 17، قد تتراوح الأسعار بين 850 و1100 دولار وربما أكثر.كشفت التسريبات أيضًا عن هاتف آيفون 17 Air، الذي سيكون أنحف من غالاكسي S25 Edge بسُمك 5.5 ملم مقابل 5.8 ملم، مع شاشة 6.6 بوصة تدعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث 120 .من المتوقع أن يعمل آيفون 17 وآيفون 17 Air بمعالج A19 Pro SoC، فيما ستحصل نسخ Pro وPro Max على نسخة محسّنة من نفس المعالج.أما من حيث الكاميرات، فيُرجح أن يأتي آيفون 17 Air بعدسة خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل بتقنية Fusion وقدرات تصوير مشابهة للكاميرا الأساسية في آيفون 16، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل لصور السيلفي.