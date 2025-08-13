35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته
Lebanon 24
13-08-2025
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 بأسعار يُتوقع أن تكون الأعلى في تاريخها، بحسب تقارير محللين، مما يجعلها أغلى من الإصدار السابق، آيفون 16، الذي صدر العام الماضي.
وأشارت تسريبات تقنية إلى أن السلسلة الجديدة ستضم أربعة طرازات هي: آيفون 17، وآيفون 17 Air، وآيفون 17 Pro، وآيفون 17 Pro Max، مع زيادات محتملة في الأسعار قد تصل إلى 50 دولاراً لبعض الطرازات و100 دولار لأخرى.
Advertisement
وكانت أسعار جيل آيفون 16 الحالي في السوق الأميركية من 799 دولارًا وحتى 999 دولارًا لطراز Pro. ومع الزيادة المتوقعة في آيفون 17، قد تتراوح الأسعار بين 850 و1100 دولار وربما أكثر.
كشفت التسريبات أيضًا عن هاتف آيفون 17 Air، الذي سيكون أنحف من
سامسونغ
غالاكسي S25 Edge بسُمك 5.5 ملم مقابل 5.8 ملم، مع شاشة 6.6 بوصة تدعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث 120
هرتز
.
من المتوقع أن يعمل آيفون 17 وآيفون 17 Air بمعالج A19 Pro SoC، فيما ستحصل نسخ Pro وPro Max على نسخة محسّنة من نفس المعالج.
أما من حيث الكاميرات، فيُرجح أن يأتي آيفون 17 Air بعدسة خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل بتقنية Fusion وقدرات تصوير مشابهة للكاميرا الأساسية في آيفون 16، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل لصور السيلفي.
ويرى خبراء أن هذه المزايا التقنية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والجمركية، قد تجعل من سلسلة آيفون 17 الأغلى في مسيرة الشركة حتى الآن، وربما الأكثر إثارة للجدل بين عشاق العلامة
الأمريكية
.
مواضيع ذات صلة
آبل تكشف عن أقوى بطارية في تاريخ آيفون مع إصدار 17 برو ماكس
Lebanon 24
آبل تكشف عن أقوى بطارية في تاريخ آيفون مع إصدار 17 برو ماكس
13/08/2025 13:28:26
13/08/2025 13:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
13/08/2025 13:28:26
13/08/2025 13:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
13/08/2025 13:28:26
13/08/2025 13:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تستعد للكشف عن آيفون 17… لون جديد وطراز فائق النحافة
Lebanon 24
آبل تستعد للكشف عن آيفون 17… لون جديد وطراز فائق النحافة
13/08/2025 13:28:26
13/08/2025 13:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
Lebanon 24
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
06:02 | 2025-08-13
13/08/2025 06:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
Lebanon 24
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
04:21 | 2025-08-13
13/08/2025 04:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل
Lebanon 24
بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل
02:53 | 2025-08-13
13/08/2025 02:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة
Lebanon 24
سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة
00:52 | 2025-08-13
13/08/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
00:37 | 2025-08-13
13/08/2025 12:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:02 | 2025-08-13
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
04:21 | 2025-08-13
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
02:53 | 2025-08-13
بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل
00:52 | 2025-08-13
سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة
00:37 | 2025-08-13
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
16:00 | 2025-08-12
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24