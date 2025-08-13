Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته

Lebanon 24
13-08-2025 | 01:35
Doc-P-1404071-638906693919048784.webp
Doc-P-1404071-638906693919048784.webp photos 0
تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف آيفون 17 بأسعار يُتوقع أن تكون الأعلى في تاريخها، بحسب تقارير محللين، مما يجعلها أغلى من الإصدار السابق، آيفون 16، الذي صدر العام الماضي.


وأشارت تسريبات تقنية إلى أن السلسلة الجديدة ستضم أربعة طرازات هي: آيفون 17، وآيفون 17 Air، وآيفون 17 Pro، وآيفون 17 Pro Max، مع زيادات محتملة في الأسعار قد تصل إلى 50 دولاراً لبعض الطرازات و100 دولار لأخرى.
وكانت أسعار جيل آيفون 16 الحالي في السوق الأميركية من 799 دولارًا وحتى 999 دولارًا لطراز Pro. ومع الزيادة المتوقعة في آيفون 17، قد تتراوح الأسعار بين 850 و1100 دولار وربما أكثر.


كشفت التسريبات أيضًا عن هاتف آيفون 17 Air، الذي سيكون أنحف من سامسونغ غالاكسي S25 Edge بسُمك 5.5 ملم مقابل 5.8 ملم، مع شاشة 6.6 بوصة تدعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث 120 هرتز.


من المتوقع أن يعمل آيفون 17 وآيفون 17 Air بمعالج A19 Pro SoC، فيما ستحصل نسخ Pro وPro Max على نسخة محسّنة من نفس المعالج.


أما من حيث الكاميرات، فيُرجح أن يأتي آيفون 17 Air بعدسة خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل بتقنية Fusion وقدرات تصوير مشابهة للكاميرا الأساسية في آيفون 16، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل لصور السيلفي.

ويرى خبراء أن هذه المزايا التقنية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والجمركية، قد تجعل من سلسلة آيفون 17 الأغلى في مسيرة الشركة حتى الآن، وربما الأكثر إثارة للجدل بين عشاق العلامة الأمريكية.
