Advertisement

متفرقات

بتهمة شن "حملة مضايقات".. إيلون ماسك يواجه المحاكمة!

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1404276-638907025681319228.png
Doc-P-1404276-638907025681319228.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيفون جونزاليز روجرز، حكماً يلزم الملياردير إيلون ماسك بمواجهة اتهامات شركة "أوبن أيه آي" التي تتهمه بشن حملة مضايقات إعلامية واستراتيجية ضدها على مدى عدة سنوات.
Advertisement
 
وتشير المزاعم إلى أن ماسك استخدم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومحاكم القضاء لتشويه سمعة الشركة الناشئة بهدف تعزيز مصالح شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي".

ورفضت القاضية طلب ماسك بتجاهل الاتهامات، مؤكدة أن هناك ما يكفي من الأدلة لفتح المحاكمة، والتي من المقرر أن تُجرى في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في آذار المقبل.
 
وتأتي هذه التطورات في سياق معركة قضائية مستمرة منذ العام الماضي، بعد أن اتهم ماسك "أوبن أيه آي" بالتخلي عن هدفها التأسيسي كجهة خيرية عبر قبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت، عقب مغادرته لمجلس إدارة الشركة في 2018، قبل أن يؤسس شركته "إكس أيه آي" في 2023.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إيلون ماسك يمضي عقد بـ٢٠٠ مليون رغم الفوضى في "إكس"
lebanon 24
13/08/2025 19:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
lebanon 24
13/08/2025 19:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يواجه فتورًا شعبيًا تجاه حزبه الجديد
lebanon 24
13/08/2025 19:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك: اليوم جرى تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية
lebanon 24
13/08/2025 19:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2025-08-13
09:27 | 2025-08-13
09:08 | 2025-08-13
08:30 | 2025-08-13
08:00 | 2025-08-13
07:45 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24