متفرقات
بتهمة شن "حملة مضايقات".. إيلون ماسك يواجه المحاكمة!
Lebanon 24
13-08-2025
|
10:23
A-
A+
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية،
إيفون
جونزاليز روجرز، حكماً يلزم الملياردير
إيلون ماسك
بمواجهة اتهامات شركة "
أوبن
أيه آي" التي تتهمه بشن حملة مضايقات إعلامية واستراتيجية ضدها على مدى عدة سنوات.
وتشير المزاعم إلى أن
ماسك
استخدم
وسائل الإعلام
ووسائل التواصل الاجتماعي ومحاكم
القضاء
لتشويه سمعة الشركة الناشئة بهدف تعزيز مصالح شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي".
ورفضت القاضية طلب ماسك بتجاهل الاتهامات، مؤكدة أن هناك ما يكفي من الأدلة لفتح المحاكمة، والتي من المقرر أن تُجرى في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية
كاليفورنيا
في آذار المقبل.
وتأتي هذه التطورات في سياق معركة قضائية مستمرة منذ العام الماضي، بعد أن اتهم ماسك "أوبن أيه آي" بالتخلي عن هدفها التأسيسي كجهة خيرية عبر قبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت، عقب مغادرته لمجلس إدارة الشركة في 2018، قبل أن يؤسس شركته "إكس أيه آي" في 2023.
(سكاي نيوز)
