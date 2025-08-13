بتهمة شن "حملة مضايقات".. إيلون ماسك يواجه المحاكمة!

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، جونزاليز روجرز، حكماً يلزم الملياردير بمواجهة اتهامات شركة " أيه آي" التي تتهمه بشن حملة مضايقات إعلامية واستراتيجية ضدها على مدى عدة سنوات.

وتشير المزاعم إلى أن استخدم ووسائل التواصل الاجتماعي ومحاكم لتشويه سمعة الشركة الناشئة بهدف تعزيز مصالح شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي".



ورفضت القاضية طلب ماسك بتجاهل الاتهامات، مؤكدة أن هناك ما يكفي من الأدلة لفتح المحاكمة، والتي من المقرر أن تُجرى في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية في آذار المقبل.

وتأتي هذه التطورات في سياق معركة قضائية مستمرة منذ العام الماضي، بعد أن اتهم ماسك "أوبن أيه آي" بالتخلي عن هدفها التأسيسي كجهة خيرية عبر قبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت، عقب مغادرته لمجلس إدارة الشركة في 2018، قبل أن يؤسس شركته "إكس أيه آي" في 2023.

(سكاي نيوز)