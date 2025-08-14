لكل مستخدمي "سامسونغ"... الشركة تكشف رسميًا موعد إطلاق أول نظارات ذكية

كشفت عن أول نظارة واقع ممتد (XR) لها تحت اسم "مشروع موهان"، وتعمل حاليًا على تطوير نظارات ذكاء اصطناعي أبسط موجهة للسوق العامة.

وبحسب تقرير جنوبي، تعتزم الشركة طرح أول نظارة ذكية لها أواخر عام 2026، بتصميم مشابه لنظارات " "، مزودة بميكروفون ومكبرات صوت وكاميرا مدمجة، وفق ما نقله موقع gsmarena.

وبحسب التقارير، ستزود النظارة بمساعد ذكاء اصطناعي يتيح للمستخدم إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل النصية، والتقاط المحتوى، والتحكم في تشغيل الوسائط.



وتسعى "سامسونغ" من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها في سوق نظارات ، إذ ترى أن هذا النوع من الأجهزة قد يشكل من الإلكترونيات الاستهلاكية بعد الهواتف الذكية.