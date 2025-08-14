ميزة خفية في iOS 26 تمنح الآيفون القديم سرعة إضافية... اكتشفها!

Advertisement

فمع طرح النسخة التجريبية الأحدث هذا الأسبوع، أجرت الشركة تعديلاً ملحوظًا على بعض الرسوم المتحركة، في خطوة قد تنال إعجاب مستخدمي هواتف آيفون القديمة.ولأول مرة منذ سنوات، قامت "أبل" بتسريع حركة تشغيل تطبيقات Springboard، وفق ما ذكره موقع phonearena.ورغم أن فارق السرعة لا يتجاوز 150 مللي ثانية، فإن التغيير الأهم يكمن في تحسين تجربة الانتقال بين التطبيقات، ما يمنح النظام إحساسًا أكبر بالسلاسة والاستجابة.في السادس من iOS 26، تُشغّل التطبيقات بشكل أسرع وبتأثير التفاف، وهو ما يُشبه طريقة تصغير النوافذ إلى شريط التطبيقات في macOS.يتمثل جزء من التغيير في أن التطبيقات تنبثق من أيقوناتها بشكل أسرع بكثير من ذي قبل، مما يُضفي شعورًا بالسرعة.على عكس iOS 18، حيث تكون الحركة أكثر تدرجًا، في iOS 26، تتوسع التطبيقات إلى 90% من الشاشة في الوقت الذي يستغرقه البرنامج القديم لملء حوالي نصف الشاشة.هذا مجرد تغيير شكلي، ولكنه يجعل الإصدار التجريبي السادس من نظام iOS 26 يبدو أسرع من ذي قبل، ومن المرجح أن يجعل القديمة تبدو أكثر سرعة أيضًا.