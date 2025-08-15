Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1404905-638908420856785068.jpg
Doc-P-1404905-638908420856785068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي جهزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس قريبا.

حصل Lenovo Tab الجديد على هيكل أبعاده (235.7/154.5/7.5) ملم، وزنه 425 غ، وجهّز بمنفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية.
Advertisement

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1200/19209 بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 224 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14"، ومعالج Mediatek Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2 وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعاتها عبر شرائج microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

زود الجهاز بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات bluetooth 5.3، وزود بمستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط.

وستطرحه Lenovo في الأسواق العالمية قريبا بلونين أساسيين هما الرمادي والأرزق، وبأسعار تبدأ من 110 يورو تقريبا.
مواضيع ذات صلة
شركة Realme تطلق هاتفها الجديد المنافس قريبا
lebanon 24
15/08/2025 11:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تروج لحاسبها الجديد
lebanon 24
15/08/2025 11:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً.. Motorola تطلق هاتفها المنافس
lebanon 24
15/08/2025 11:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
lebanon 24
15/08/2025 11:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:34 | 2025-08-14
23:00 | 2025-08-14
16:07 | 2025-08-14
14:15 | 2025-08-14
11:51 | 2025-08-14
08:33 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24