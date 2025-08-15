قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد

Advertisement

بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي جهزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس قريبا.حصل Lenovo Tab الجديد على هيكل أبعاده (235.7/154.5/7.5) ملم، وزنه 425 غ، وجهّز بمنفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية.شاشته أتت IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1200/19209 بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 224 بيكسل/الإنش تقريبا.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14"، ومعالج Mediatek Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2 وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعاتها عبر شرائج microSDXC.كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.زود الجهاز بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات 5.3، وزود بمستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط.وستطرحه Lenovo في قريبا بلونين أساسيين هما والأرزق، وبأسعار تبدأ من 110 تقريبا.