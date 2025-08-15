لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"

أعلن القائمون على تطبيق "MAX" الروسي أن التطبيق حصل على ميزات جديدة تساعد على حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال وتضمن سلامة بياناتهم.



وللاستفادة من ميزة "الشكوى" يمكن للمستخدم الانتقال إلى أي رسالة تلقاها عبر التطبيق، ويشك بأنها رسالة احتيالية أو رسالة من أشخاص غير مرغوب بهم، ومن ثم الضغط على خيار "شكوى"، وبعدها خيار "إرسال"، وبعدها سيراجع القائمون على التطبيق طلب الشكوى على الفور. وجاء في بيان على المواقع الرسمية للتطبيق:"أضاف الخبراء في خدمة MAX إجراءات وميزات جديدة تساعد المستخدمين على حماية أنفسهم وبياناتهم من جهات الاتصال والمحتوى المشبوه. حصل التطبيق على ميزتين جديدتين، ميزة "الشكوى"، والتي يمكن من خلالها تقديم شكوى عن المحتوى المشبوه أو جهات الاتصال المشبوهة إلى مركز أمان التطبيق، وميزة "الوضع الآمن"، هو وضع خصوصية يتيح الحد بسرعة من التفاعل مع الأشخاص المجهولين في التطبيق".وللاستفادة من ميزة "الشكوى" يمكن للمستخدم الانتقال إلى أي رسالة تلقاها عبر التطبيق، ويشك بأنها رسالة احتيالية أو رسالة من أشخاص غير مرغوب بهم، ومن ثم الضغط على خيار "شكوى"، وبعدها خيار "إرسال"، وبعدها سيراجع القائمون على التطبيق طلب الشكوى على الفور.

أما ميزة "الوضع الآمن" فتتيح للمستخدم إمكانية إخفاء ملفه الشخصي في التطبيق عن الذين يبحثون عنه عبر رقم الهاتف، وتعطيل دعوات الدردشة والمكالمات الواردة من الأرقام الغريبة أو المشبوهة. (روسيا اليوم)