29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
Lebanon 24
15-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "
واتساب
" طرح مجموعة من مزايا المكالمات الجماعية الجديدة في التطبيق، في خطوة تعزز استخدام التطبيق في بيئات العمل، ومن أبرزها إمكانية جدولة المكالمات الجماعية.
Advertisement
وابتداءً
من اليوم
، يمكن للمستخدمين جدولة المكالمات عبر تبويب "المكالمات" بالضغط على زر "زائد +" واختيار "جدولة مكالمة"، مع إمكانية إرسال دعوات للزملاء أو الأصدقاء.
ويتيح التبويب نفسه متابعة المواعيد
القادمة
، والاطلاع على قائمة الحضور، والحصول على روابط للمكالمات، إذ يتلقى مُنشئ الرابط إشعارات عند انضمام أحد المشاركين، مع إمكانية إضافة الموعد إلى تطبيقات التقويم المدمجة في الأجهزة. ويحصل كل عضو على تنبيه عند اقتراب وقت بدء الاجتماع.
وإلى جانب ذلك، أضافت واتساب مزايا تفاعلية جديدة أقرب إلى ما تقدمه منصات الاجتماعات الاحترافية مثل Zoom و Google Meet، منها ميزة "رفع اليد" لإبداء الرغبة في التحدث، وخيار إرسال تفاعلات بالوجوه التعبيرية "الإيموجي" في أثناء المكالمات، وهي خيارات شائعة في تطبيقات الاجتماعات لكنها جديدة لمستخدمي واتساب.
وتأتي هذه التحديثات في وقت يزداد فيه الاعتماد على أدوات المراسلة الفورية لإدارة فرق العمل من بُعد، إذ تسعى ميتا إلى جعل واتساب منصة أكثر تكاملًا لاجتماعات العمل، بدلًا من اقتصارها على التواصل الشخصي والدردشة الفورية.
وتُضاف هذه المزايا الجديدة إلى مزايا أخرى مثل مشاركة الشاشة، مما قد يجعل واتساب خيارًا متكاملًا لعقد الاجتماعات الافتراضية لمختلف الأغراض.
(aitnews)
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة في واتساب
Lebanon 24
ميزة جديدة في واتساب
16/08/2025 02:18:23
16/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة جديدة
Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة جديدة
16/08/2025 02:18:23
16/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
Lebanon 24
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
16/08/2025 02:18:23
16/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة من "واتساب"
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة من "واتساب"
16/08/2025 02:18:23
16/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن شركة "إنتل".. هذا ما تخطط له الحكومة الأميركية
Lebanon 24
بشأن شركة "إنتل".. هذا ما تخطط له الحكومة الأميركية
17:05 | 2025-08-15
15/08/2025 05:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
Lebanon 24
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
09:29 | 2025-08-15
15/08/2025 09:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"
Lebanon 24
لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"
06:21 | 2025-08-15
15/08/2025 06:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد
Lebanon 24
قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد
03:00 | 2025-08-15
15/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي غامض" ضرب ألاسكا مؤخراً.. والعلماء يحددون أسبابه
Lebanon 24
"تسونامي غامض" ضرب ألاسكا مؤخراً.. والعلماء يحددون أسبابه
23:34 | 2025-08-14
14/08/2025 11:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
13:01 | 2025-08-15
15/08/2025 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
17:05 | 2025-08-15
بشأن شركة "إنتل".. هذا ما تخطط له الحكومة الأميركية
09:29 | 2025-08-15
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
06:21 | 2025-08-15
لحماية المستخدمين من الاحتيال.. ميزات جديدة لتطبيق "Max"
03:00 | 2025-08-15
قريباً... Lenovo تطلق حاسبها الجديد
23:34 | 2025-08-14
"تسونامي غامض" ضرب ألاسكا مؤخراً.. والعلماء يحددون أسبابه
23:00 | 2025-08-14
ميزة خفية في iOS 26 تمنح الآيفون القديم سرعة إضافية... اكتشفها!
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24